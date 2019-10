La Provincia aderisce alla Fondazione Arezzo In Tour. Chiassai “per una politica territoriale più omogenea possibile”

Il Consiglio Provinciale ha approvato ieri l’adesione alla “Fondazione Arezzo In tour” per la promozione, valorizzazione delle risorse turistiche attraverso un’attività di collaborazione attiva della Provincia di Arezzo a supporto della conoscenza del territorio.

Silvia Chiassai Martini Presidente della Provincia di Arezzo . “Nonostante la materia del turismo non rientri più nelle dirette competenze di questo Ente, a seguito della riforma Delrio, ho ritenuto tuttavia opportuno di dare il nostro pieno sostegno al territorio e ai Comuni, senza sovrapporsi alle loro funzioni in materia di sviluppo dell’attività turistica, ma continuando ad essere un punto di riferimento costante, in un settore strategico per l’economia aretina.

Ritengo che le varie attività debbano avere una politica territoriale che sia più omogenea possibile, per creare quella giusta rete fatta di promozione e di marketing caratterizzata da paesaggio, arte, gastronomia, etc. di cui la Provincia intera è espressione, diventando sempre più attrattivi per il turista. Il quadro delle competenze è sicuramente cambiato, ma è necessario continuare a fare sinergia e squadra, tra Provincia, Comune di Arezzo e gli altri Comuni. La Provincia di Arezzo ha deciso di aderire in qualità di socio istituzionale alla Fondazione Arezzo In tour, senza impattare nel proprio bilancio, ma continuando a svolgere in ogni settore, il ruolo di Casa dei Comuni, identificato come obiettivo principale del mandato di questa Amministrazione Provinciale.”