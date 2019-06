La Vismederi vince Gara 4 70-60 e riporta la serie in parità 2-2

Si deciderà in Gara 5 la serie di Finale PlayOff tra Amen Scuola Basket Arezzo e Vismederi Costone Siena, la vittoria senese al PalaOrlandi di Giovedi sera è valsa infatti il punto del 2 a 2. Partono forte i padroni di casa che nel primo quarto mettono a segno ben quattro triple di cui tre consecutive di Bruttini.

L’Amen reagisce con i canestri di Cutini e Kirlys che tengono a stretto contatti gli amaranto alla prima sirena (24-18 al 10’). Il secondo quarto vive sui piani dell’equilibrio, coach Serravalli registra la difesa che limita le iniziative senesi. In attacco però gli aretini non riescono ad essere fluidi mancando l’aggancio agli avversari, un canestro di Chiti sulla sirena regala il +6 (39-33) per la Vismederi all’intervallo. Nel terzo quarto l’Amen si blocca in attacco, Benincasa prende per mano la sua squadra scavando quello che poi si rivelerà il break decisivo. All’ultimo mini intervallo il tabellone indica 57-43 per i padroni di casa, i ragazzi di coach Serravalli provano a rientrare ma commettono troppi errori per poter mettere paura al Costone.

Anche Tognazzi mette a segno punti preziosi lasciando sempre a distanza la SBA che non riesce ad avvicinarsi ai padroni di casa. La gara termina così in controllo per la Vismederi sul 70 a 60 rimandando a Domenica prossima alle 18.30 al Palasport Estra l’esito di questa serie. Dopo la sconfitta in Gara 2 l’Amen aveva l’obbligo vincere almeno una delle gare a Siena per riprendersi il vantaggio del fattore campo e lo ha fatto con una gara attenta domenica scorsa ribaltando l’inerzia al Costone. Adesso resta una sola gara davanti da giocare davanti al pubblico amico del Palasport Estra, per questo la SBA chiede un ultimo sforzo a tutti i propri sostenitori, tra l’altro numerosissimi anche al PalaOrlandi, per sostenere la squadra in questa partita che vale la vittoria del campionato.

Parziali: 24-18, 39-33, 57-43

Vismederi: Ceccatelli 2, Aiello, Angeli 6, Panichi 3, Benincasa 19, Catoni 3, Chiti 6, Carpitella, Tognazzi 13, Bruni, Bruttini 18. All. Braccagni

Amen: Baracchi ne, Dolfi 7, Cutini 19, Kirlys 16, Gramaccia, Bichi ne, Fascetto ne, Bianchi, Calzini ne, Castelli 8, Giommetti 6, Provenzal 4. All. Serravalli