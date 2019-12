L’Alga EtruscAtletica ha festeggiato il Natale con Pulcini e Esordienti

La stagione della società è terminata con la tradizionale festa per i bambini del settore non-agonistico

La serata è stata arricchita dalla presentazione degli staff tecnici e dalla premiazione dei singoli atleti

L’Alga EtruscAtletica ha chiuso l’anno insieme ai più piccoli atleti del settore giovanile. La società aretina ha rinnovato il tradizionale appuntamento con la festa di Natale delle categorie Esordienti e Pulcini che ha proposto un partecipato momento di ritrovo, di condivisione e di premiazione per i centosedici bambini nati tra il 2009 e il 2016. L’iniziativa è promossa al termine di ogni stagione come occasione per presentare ai genitori gli staff tecnici e la ricchezza del movimento sportivo dell’Alga EtruscAtletica, per ricordare i traguardi raggiunti negli ultimi mesi e, soprattutto, per applaudire i singoli atleti per l’impegno negli allenamenti e nelle gare. «Nel corso della stagione – ha commentato Marco Rosadini, responsabile del settore non agonistico, – i momenti comuni di incontro per Pulcini ed Esordienti sono rari, dunque questa festa ha rappresentato un’occasione speciale per radunare bambini, genitori, parenti e istruttori, per vivere un pomeriggio insieme e per scambiarci gli auguri per l’ormai prossimo Natale».

A coordinare la serata è stato il dirigente Mauro Melis affiancato dallo stesso Rosadini e dagli altri tecnici impegnati nei Pulcini e negli Esordienti dell’Alga EtruscAtletica: Filippo Ballotti, Elena Marraghini, Arianna Mirelli e Giulia Sadocchi. Questo staff propone un’attività di avviamento all’atletica che ambisce esclusivamente a fornire occasioni di divertimento e di sviluppo delle diverse abilità motorie, attraverso la ricchezza di discipline che spaziano tra velocità, corse ad ostacoli, staffette, lancio del vortex, salto in lungo e percorsi combinati. L’attività degli Esordienti trova poi coronamento in un circuito di mini-gare, le Esordiadi, che si sviluppano nel corso della stagione tra più tappe e che permettono ad ogni giovane atleta di vivere le emozioni delle prime medaglie e del confronto con i coetanei, in una dimensione non agonistica dove lo sport viene proposto come un gioco. La categoria dei Pulcini, invece, riunisce i bambini delle scuole materne che stanno vivendo le loro prime esperienze sportive attraverso un allenamento alla settimana ospitato sulle piste o nella palestra dello stadio d’atletica di Arezzo. Tra i momenti salienti della festa di Natale è rientrata la presentazione di tutti gli atleti delle due categorie dell’Alga EtruscAtletica che sono stati chiamati singolarmente e che hanno ricevuto gadget utili per l’attività sportiva e riconoscimenti per i risultati raggiunti nel corso della stagione. «Come tradizione – ha ribadito Melis, – abbiamo chiuso la stagione con questa festa che ha aggregato i bambini e le loro famiglie. Al termine dell’anno, il nostro maggiore ringraziamento va ai tecnici e agli istruttori che, con passione e competenza, danno il massimo ogni giorno per la crescita dei nostri giovani atleti accompagnandoli nei primi passi di una disciplina particolarmente ricca e variegata che valorizza le caratteristiche di tutti attraverso tanti esercizi diversi e divertenti».