L’Amen Scuola Basket Arezzo impegnata nella Final Four di Coppa Toscana

Sabato 5 Gennaio alle ore 17 l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata a Castelfiorentino nella Semifinale di Coppa Toscana Trofo Piperno. Questo risultato conquistato con grande determinazione nella prima parte di stagione permetterà gli amaranto di affrontare l’Enic Pino Dragons Firenze, avversario di categoria superiore che fino ad oggi non ha conosciuto sconfitta nel campionato di Serie C Gold. Una missione quasi impossibile per i ragazzi di coach Pasquinuzzi che cercheranno comunque di dare il massimo delle proprie possibilità anche per riguadagnare fiducia in vista di un Gennaio molto impegnativo in campionato. Questa Final Four organizzata dalla ABC Castelfiorentino vedrà nell’altra semifinale i padroni di casa affrontare il Valdisieve. Le due vincenti si affronteranno nella finale prevista Domenica 6 Gennaio.

Sabato 5 Gennaio un altro importante evento per i colori amaranto, al Palasport Estra si svolgerà il 4° Memorial Bini, Torneo di Minibasket riservato alla Categoria Aquilotti 2009. A sfidarsi in una intera giornata di partite 6 centri Minibasket, oltre alla Nova Verta SBA Arezzo ci saranno Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, Biancorossa Grosseto, Eagles Figline Valdarno, Terranuova Basket e Costone Siena. Per il resto tanti tornei stanno vedendo impegnate le squadre amaranto nel fine settimana dell’Epifania, a Firenze Dunia Pack Under 15 Eccellenza ed Hotel Planet Under 13 partecipano al Torneo organizzato dall’Affrico Firenze. Memorial Badii organizzato dalla Synergy a San Giovanni Valdarno invece per la Nova Verta Esordienti Rosso. Domenica 6 Gennaio invece esibizione dei minicestisti Nova Verta SBA nella Befana per la Città tradizionale appuntamento organizzato dal Quartiere di Porta del Foro presso il Palasport Estra Mario D’Agata. Solo due le partite ufficiali delle giovanili amaranto, la capolista Tecnoil Under 18 dopo aver vinto nettamente nel recupero 77-42 contro il Pino Dragons sfiderà Lunedi in casa Jokers Firenze terza in classifica, mentre Domenica mattina a Siena sponda Costone trasferta per la Chimet Under 16 Eccellenza.