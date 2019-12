L’animazione “I racconti di Parvana” in programma all’Auditorium Le Fornaci

Sarà “I racconti di Parvana”, della regista Nora Twomey, una storia di empowerment femminile che celebra la cultura, la storia e la bellezza dell’Afghanistan, l’animazione in programma giovedì 19 dicembre, alle 21.30, presso l’auditorium Le Fornaci (via Vittorio Veneto, 17) all’interno di Cinema 9 e ½, la rassegna di cinema a cura dell’associazione Macma (ingresso intero 5€, ridotto 4€).

Al centro della trama troviamo Parvana, una ragazzina di 11 anni cresciuta sotto i talebani in Afghanistan nel 2001. Quando suo padre viene arrestato ingiustamente, la sua vita cambia. Per aiutare la sua famiglia, decide di tagliarsi i capelli e camuffarsi da ragazzo, trasformandosi in capofamiglia. E sebbene sia in pericolo di essere scoperta, Parvana decide di trovare un modo per salvare suo padre. Con perseveranza impavida, Parvana trae forza dalle storie che le ha raccontato suo padre, e alla fine rischia la vita per scoprire se è ancora vivo. Prodotto da Angelina Jolie, l’animazione è una meravigliosa storia di empowerment femminile e immaginazione di fronte all’oppressione – che celebra la cultura, la storia e la bellezza dell’Afghanistan.

Dalle 20.00, prima del film, aperitivo cena nel foyer ispirato da sapori di luoghi lontani, dall’Afghanistan alla Syria, con ricette tratte dal libro Bake for Syria di Lily Vanilli, a cura di Sopra le Nuvole e Osteria “Il Canto del Maggio”: (bulgur alla siriana, babaganoush, spinaci e carne speziati con coriandolo, curcuma, cumino; za’atar scones con kefir; limonata allo zenzero; crostatine curde al melograno; tahin brownies; datteri e un calice di vino). Menù 15€ con prenotazione al numero +39 338 782 9224). La serata sarà accompagnata dal djset di Blackjesu.

A chiudere gli appuntamenti del mese, il 26 dicembre è in programma la proiezione de “The Bra – Il reggipetto” diretto da Veit Helmer, sulla curiosa storia di Nurlan, un macchinista del treno che durante il suo ultimo giorno di lavoro trova un insolito oggetto: un reggiseno, che metterà nella sua valigia e porterà con se nel villaggio in cui vive. Il pensiero del reggiseno e della donna che lo ha perso, toglierà il sonno al macchinista, che deciderà così di mettersi alla ricerca della proprietaria.

Info: inizio ore 21.30 Info www.lefornaci.org | [email protected] | auditorium Le Fornaci, via Vittorio Veneto 17, Terranuova Bracciolini (AR). Ingresso intero 5€, ridotto 4€ (per under 26 / over 65), abbonamento 10 spettacoli 30€, 5 spettacoli 17,50€