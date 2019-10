L’Arezzo sfida il Monza di Berlusconi

Domenica 6 ottobre alle ore 17,30 l’Arezzo affronta la capolista Monza nella sfida più importante della ottava giornata di campionato Lega Pro girone A.

Una sfida molto attesa la squadra di Silvio Berlusconi è stata costruita da Adriano Galliani per conquistare il campionato e tornare in serie B.

Al momento i pronostici non sono disattesi la squadra di mister Brocchi è in testa al campionato con un punto di vantaggio su l’Alessandria. Il Monza viene ad Arezzo per continuare la cavalcata in questo campionato che in sette incontro lo ha visto vincere sei volte e una sola sconfitta.

L’Arezzo non farà certo la comparsa la squadra di Di Donato dopo nelle ultime due partite si è ripresa riprendendo il cammino. In particolare la vittoria di domenica scorsa contro l’Albinoleffe si sono visti molti miglioramenti con un modulo, il 3-5-2, forse più adatto alla compagine amaranto.

Il calendario della 8^ giornata

Il calendario della 8° giornata Sabato 5 ottobre 2019 orario Como Giana Erminio 20:45 Novara Pro Vercelli 20:45 Domenica 6 ottobre 2019 AlbinoLeffe Robur Siena 15:00 Gozzano Carrarese 15:00 Pianese Juventus 15:00 Pistoiese Olbia 15:00 Aurora Pro Patria Lecco 15:00 Alessandria Pontedera 17:30 Arezzo Monza 17:30 Pergolettese Renate 17:30

La Classifica

P SQUADRA PUNTI G V N P GF GS DR FORMA 1 Monza 18 7 6 0 1 13 4 9 V V V P V 2 Alessandria 17 7 5 2 0 14 3 11 V V V V V 3 Renate 14 7 4 2 1 10 2 8 P V V N N 4 Novara 14 7 4 2 1 8 3 5 V N N V V 5 Pontedera 12 7 3 3 1 11 10 1 V N N N V 6 Carrarese 12 7 3 3 1 11 8 3 V V N V N 7 Robur Siena 10 7 3 1 3 10 9 1 P V P V N 8 Como 9 7 2 3 2 7 5 2 P P N N N 9 Aurora Pro Patria 9 7 2 3 2 9 9 0 N N V V P 10 AlbinoLeffe 9 7 2 3 2 5 5 0 P N V N P 11 Arezzo 8 7 2 2 3 8 7 1 N P P N V 12 Pianese 8 7 2 2 3 6 6 0 V N P P N 13 Pro Vercelli 8 7 2 2 3 5 6 -1 V P P N N 14 Pistoiese 7 7 1 4 2 8 8 0 N P N N N 15 Gozzano 7 7 1 4 2 8 10 -2 N N V P N 16 Olbia 7 7 2 1 4 9 15 -6 P P P P N 17 Juventus 6 7 1 3 3 9 14 -5 N V N N P 18 Lecco 6 7 2 0 5 5 14 -9 P P P V P 19 Pergolettese 4 7 0 4 3 3 8 -5 N N N P N 20 Giana Erminio 2 7 0 2 5 4 17 -13 P N N P P

Risultati ultimo turno del campionato