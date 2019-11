L’Arezzo torna a vincere con la coppia Gori-Cutolo, sconfitta l’Olbia (2-1)

Alla vigilia l’incontro odierno al Città di Arezzo tra la squadra amaranto e l’Olbia poteva essere non semplice, una vittoria per i padroni di casa diciamo che era quasi obbligatoria.

I tre punti arrivati fanno classifica e morale per il proseguo del campionato.

La coppia Gori – Cutolo confezionano il successo odierno rimarcando il fatto che loro gli uomini di punta dell’Arezzo.

La partenza della squadra guidata da Di Donato è forte fin dal primo minuto capitan Cutolo e compagni mostrano voglia e determinazione infatti dopo solo due minuti Gori si rende subito pericoloso chiamando in causa il portiere avversario Crosta.

La partita prosegue con l’Arezzo che tiene in mano il gioco e la sblocca al minuto 28 con il suo bomber Gori.

Arezzo in vantaggio con Gori. Non può nulla l’estremo difensore dell’Olbia al bellissimo sinistro di Gori. Meritato il vantaggio della squadra amaranto che legittima una supremazia di campo che dura dal fischio d’inizio.

Il primo tempo si chiude con una punizione di La Rosa senza successo per gli ospiti.

Partita la seconda frazione di gioco sulla stessa linea del precedente.

Al minuto 63 raddoppio per l’Arezzo.

E’ capitan Cutolo a portare a due le reti dell’Arezzo, bravo a recuperare la palla e ribattere in rete dopo un tiro di Foglia.

L’incontro prosegue senza troppi sussulti fino al minuto 82’ quando la squadra ospite accorcia le distanze.

Olbia accorcia le distanze. Una punizione di La Rosa calciata magistralmente non lascia scampo per il portiere amaranto Daga.

La partita scorre fino al 94’ quando l’arbitro Repace con il triplice fischio sancisce la vittoria degli uomini di Di Donato che portano a casa una vittoria importante.

Il Tabellino

AREZZO – OLBIA 2 – 1 (Primo tempo 1 – 0)

Marcatori: 28’ Gori, 63’ Cutolo, 82’ La Rosa

AREZZO (4-4-2): 22 Daga; 16 Luciani, 5 Borghini, 27 Baldan, 19 Corrado (59′ 13 Ceccarelli); 7 Belloni, 8 Foglia, 29 Tassi, 20 Caso; 10 Cutolo (87’ 23 Rolando), 18 Gori. A disposizione: 12 Casini, 2 Mosti, 4 Nolan, 9 Mesina, 11 Zini, 14 Piu, 15 Sbarzella, 21 Benucci, 28 Raja, 30 Cheddira. Allenatore: Daniele Di Donato.

OLBIA (4-3-1-2): 26 Crosta; 14 Pisano, 3 La Rosa, 5 Gozzi (70’ 23 Pitzalis), 2 Mastino; 8 Vallocchia, 20 Muroni, 7 Lella; 33 Biancu (32′ 17 Manca, 71’ 13 Pennington); 11 Doratiotto (71’ 19 Parigi), 9 Ogunseye. A disposizione: 22 Van der Want, 4 Della Bernardina, 21 Verde, 27 Zugaro, 28 Miceli.

Allenatore: Luca Raineri

Arbitro: Giuseppe Repace di Perugia.

Assistenti: Michele Somma, Francesco D’Apice di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: 36’ Manca, 59’ Borghini, 75’Pitzalis, 81’ Ceccarelli

Recupero: pt. 1 – st. 4