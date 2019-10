L’arte strumento di autonomia e indipendenza: doppio appuntamento ad Arezzo e Castiglion Fiorentino

Il 29 ottobre al Museo Mecenate di Arezzo. Il 30 al Cassero di Castiglion Fiorentino

L’arte, in tutte le sue forme, è uno strumento di autonomia e indipendenza anche per le persone disabili. Per due giorni i mondi dell’arte e del sociale si ritroveranno tra Arezzo e Castiglion Fiorentino dedicando attenzione, in modo particolare ma non solo, ai musei e alla loro accessibilità. Esperienze italiane ma anche olandesi e statunitensi a confronto iniziando da una storia, quella della formazione per guide museali dei giovani disabili di VIVA, il progetto di vita indipendente in Valdichiana che vede protagonisti i Comuni della Valdichiana, tra i quali Castiglion Fiorentino e il suo Museo, l’Usl Toscana sud est e la cooperativa sociale Koinè.

Questa storia è stata capace di coinvolgere i musei di New York, Amsterdam, Firenze, Trento e Rovereto. La funzione dell’arte quale strumento e autonomia e indipendenza e le migliori esperienze realizzate nei musei europei e statunitensi, sarà quindi al centro del convegno “Vivere è un’arte, arte è vivere”, che si terrà il 29 ottobre al museo archeologico Mecenate di Arezzo e il 30 ottobre nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero di Castiglion Fiorentino. Convegno promosso dal Comune e dal Sistema Museale di Castiglion Fiorentino e dalla cooperativa sociale Koinè in collaborazione con il Polo Museale della Toscana e il Museo archeologico nazionale Mecenate di Arezzo.

Il primo appuntamento è per martedì 29 ottobre, nei locali del Museo Archeologico Mecenate di Arezzo con inizio alle ore 9. Il secondo, con inizio alle 9.30, nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero di Castiglion Fiorentino. Una giornata che sarà dedicata, in modo particolare, a una riflessione sulle esperienze realizzate nella zona.