Lavori in corso a Piaggia del Murello, cambia la circolazione per le automobili. Installazione fibra ottica, tutte le strade interessate dai divieti di sosta

Piaggia del Murello

A causa di un dissesto sottofondale al lastricato in pietra recentemente realizzato in piazza del Murello, dalle ore 8.30 di martedì 5 novembre e fino alle ore 19 di martedì 12 novembre, è istituita la chiusura veicolare del tratto di immissione tra via Ricasoli e piaggia del Murello, posizionato in sinistra rispetto alla statua di Ferdinando III di Lorena. Negli stessi giorni e nel medesimo orario, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nell’intera area di piazza del Murello e il senso unico alternato di circolazione nel tratto posto tra via Ricasoli e piazza del Murello. Piaggia del Murello sarà accessibile dal tratto di immissione posto in destra rispetto alla statua di Ferdinando III di Lorena.

Lavori per installazione fibra ottica

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, con il seguente cronoprogramma:

da oggi fino a venerdì 20 dicembre in via P. Calamandrei, nel tratto che va tra le intersezioni con via della Fiorandola e quella con via G. Pastore; via E. Rossi, nel tratto che va tra le intersezioni con via P. Calamandrei e quella con via G. Saragat; via P. Gobetti, nel tratto che va dal civico n. 23 all’intersezione con via E. Rossi; via G. Pastore, nel tratto che va dal civico n. 42 all’intersezione con via P. Calamandrei;

da lunedì 2 dicembre a venerdì 20 dicembre in via della Fiorandola, nel tratto che va dal civico n. 73 all’intersezione con via P. Calamandrei; via F. Baracca, nel tratto che va dal civico n. 63 all’intersezione con via P. Calamandrei; via C. Donat Cattin, nel tratto che va dal civico n. 59 all’intersezione con via P. Calamandrei.

Da oggi e fino a martedì 31 dicembre, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, in ambo i lati di via V. Alfieri, nel tratto che va dal civico n. 4 all’intersezione con via Baden Powel; nel tratto che va tra le intersezioni con via G. Chiarini e quella con via Baden Powel e nel tratto che va dal civico n. 2 al civico n. 16; in via G. Ungaretti, nel tratto che va dal civico n. 29 all’intersezione con via Tortaia; in via S. Quasimodo, nel tratto che va dal civico n. 52 all’intersezione con via Tortaia; in via Tortaia, nel tratto che va tra le intersezioni con via S. Quasimodo e quella con via V. Alfieri; in via E. Montale, nel tratto che va dal civico n. 91 all’intersezione con via Tortaia e nel tratto che va dal civico n. 38 all’intersezione con via V. Alfieri; al villaggio Dante, nel tratto che va dal civico n. 1 all’intersezione con via Tortaia; in viale Dante.

Da oggi e fino a martedì 31 dicembre, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, in ambo i lati di: via degli Ubertini, nel tratto che va tra le intersezioni con via G.B. Morgagni e quella con via G. Salvemini; via G.B. Morgagni, nel tratto che va tra le intersezioni con via degli Ubertini e quella con via M. Malpighi; via M. Malpighi; via Fiorentina, nel tratto che va tra le intersezioni con via M. Malpighi e quella con via S. Morse; via F.lli Lebole, nel tratto che va dal civico n. 8 all’intersezione con via Fiorentina; via F.lli Lumiere; via delle Biole; via A. e D. Scarlatti, nel tratto che va tra le intersezioni con via di San Leo e quella con via di Montione; via R. Leoncavallo; via P. Mascagni, nel tratto che va tra le intersezioni tra via A. B. Michelangeli e quella con via R. Leoncavallo; via A. B. Michelangeli; via Luigi Nono, nel tratto che va tra le intersezioni con via A. B. Michelangeli e quella con via V. Bellini; via V. Bellini, nel tratto che va tra le intersezioni con via Luigi Nono e quella con via di San Leo; via G.B. Pergolesi, nel tratto che va dal civico n. 16 all’intersezione con via D. Cimarosa; via D. Cimarosa; via G. Rossini, nel tratto dal civico n. 62 all’intersezione con via V. Bellini.