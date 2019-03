Lavori stradali a partire da lunedì 25 marzo, fino al termine previsto per domenica 14 aprile, comporteranno il divieto di transito pedonale nei marciapiedi di via Piemonte dal civico 9 al civico 15, dal civico 21 al civico 27, dal civico 47 al civico 51, dal civico 12 al civico 34, di via Nardi all’altezza del civico 16/B per 10 metri, di via Dovizi dal civico 23 al civico 37, dal civico 12 al civico 18, all’altezza del civico 40/A per 20 metri, dal civico 53 al civico 57, dal civico 40/E al civico 40/1, all’altezza del civico 77 per 20 metri, dal civico 46 al civico 52. Orario 8,30 – 18,30.

Negli stessi giorni e orari, scatta il senso unico alternato di circolazione, regolato da movieri, in via Piemonte e in via Bernardo Dovizi mentre in via Nardi si registrerà un restringimento provvisorio della carreggiata. Nelle zone interessate dai lavori, è previsto anche il divieto di sosta con rimozione.

Lunedì 25 marzo è anche giorno di fiera, quella della Santissima Annunziata: dalle 6 alle 23 sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Porta Buia tra l’ingresso a piazza Amintore Fanfani e via Garibaldi, in via Garibaldi in ambo i lati del tratto compreso tra via San Lorentino e la sede della Misericordia e nell’area di parcheggio adiacente a essa delimitata da sbarre, in via Isidoro Del Lungo.

Il varco di via San Lorentino diventa libero tutto il giorno in deroga alle limitazioni previste dalla ztl A e i veicoli provenienti da Canto alla Croce e da via Garibaldi giunti all’altezza del semaforo hanno l’obbligo di immettersi nel tratto di via San Lorentino in direzione della porta. La corsia riservata agli utenti per l’accesso all’autorimessa di piazza del Popolo, da via Guido Monaco, resta percorribile.