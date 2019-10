“Lavoro e Welfare per un futuro migliore”, partecipato incontro in Confcommercio

Assumere personale impone un’attenta analisi dei costi da supportare. Ma, soprattutto, richiede la capacità di orientarsi tra le varie forme contrattuali esistenti, in modo da scegliere consapevolmente quella che fa al proprio caso, ovvero la più conveniente sotto il profilo economico, legislativo e operativo.

A queste tematiche è stato dedicato l’incontro che si è svolto ieri in Confcommercio. Un incontro molto partecipato che era stato organizzato dal gruppo Terziario Donna. “Lavoro e Welfare per un futuro migliore”, questo il titolo dell’iniziativa, che era aperta ai professionisti e imprenditori dei settori commercio, turismo e servizi che hanno dipendenti, o intendono assumerne, e che nell’occasione si sono potuti confrontare con veri esperti in materia di contratti, controlli e misure di welfare aziendale.

Tra questi Michele Tiraboschi, professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e coordinatore scientifico della Scuola di alta formazione di ADAPT, l’associazione no profit fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere studi e ricerche di lavoro, che ha partecipato all’incontro come relatore. Sono intervenuti inoltre Alessandra Biribanti, direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Arezzo, e Marco Abatecola, responsabile settore welfare pubblico e privato Confcommercio.

I lavori, moderati dalla vicedirettrice della Confcommercio aretina Catiuscia Fei, si sono aperti con i saluti della presidente di Terziario Donna Confcommercio Arezzo Sonia Dalla Ragione.