Le delizie della befana e non solo Dal 5 al 6 gennaio sotto i portici di via Roma

Dal 5 al 6 gennaio sotto i portici di via Roma e in piazzetta sopra i Portici, torna l’appuntamento con “Le delizie della Befana e non solo”, promosso da Confesercenti con orario di vendita alle 9,30 alle 19,30.

La manifestazione prenderà il via sabato 5 gennaio e proseguirà per tutta la giornata di domenica 6 gennaio accompagnando gli aretini e i numerosi turisti durante il weekend della Fiera Antiquaria. Un evento per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari aretine grazie alla selezione di prodotti come olio, vini, formaggi, salumi, marmellate, tartufi, birre artigianali, tortelli alla lastra. “Saranno oltre dieci le aziende presenti – spiega Lucio Gori responsabile Anva di Confesercenti – prevalentemente agricole, artigiane di trasformazione prodotti alimentari e commercianti ambulanti del settore. In concomitanza con la festività dell’Epifania ci saranno alcuni prodotti in tema con la befana; per i più piccoli e non solo, dolci, minicrepes olandesi farcite con nutella e cioccolato bianco oppure le caldarroste dell’amiata”.