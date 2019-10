Le parole di Mister Di Donato in vista di Arezzo-Giana Erminio

Mister Daniele Di Donato ha rilasciato alcune dichiarazioni nella pre vigilia della sfida di domenica prossima con la Giana Erminio, in programma alle ore 15:00 allo stadio “Città di Arezzo”. Ecco le sue parole:



Sulla condizione della squadra dopo Vercelli: “La squadra deve essere arrabbiata per i punti che abbiamo perso, e deve trasformare questa rabbia in qualcosa di positivo che ti permette poi di vincere una partita. Voglio vedere una rabbia feroce già in allenamento perché le partite come quelle di Vercelli sono partite che devi vincere”

Sulla Giana Erminio: “Non dobbiamo guardare la classifica o l’avversario perché il problema siamo noi negli alti e bassi che abbiamo. Dobbiamo solo cercare di vincere. Punto. L’avversario in questo momento, viste le nostre prestazioni, conta relativamente”

Sugli indisponibili: “Gli indisponibili restano Picchi e Burzigotti, la buona notizia è il rientro di Luciani dalla squalifica”

Sulla formazione: “La formazione per nove undicesimi già la so, al momento ho solo un paio di dubbi che scioglierò dopo gli allenamenti di oggi e domani”