Le Vie del Cioccolato a San Giovanni Valdarno. Dolce domenica, il 17 novembre, per le vie del centro

Torna la dolce manifestazione” “Le vie del cioccolato” a San Giovanni Valdarno. Domenica 17 novembre dalle ore 10 alle ore 20 l’appuntamento è con le prelibatezze al cioccolato. L’iniziativa è organizzata dalla Confesercenti, con il contributo della Banca del Valdarno Credito Cooperativo, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, in collaborazione con la Pro Loco e la Confartigianato.

“Come ogni anno” annuncia il direttore di Confesercenti Mario Checcaglini “sarà una domenica dedicata allo shopping e al cioccolato. Un binomio ormai consolidato capace di attrarre numerose famiglie a passeggio per le strade di San Giovanni Valdarno. Domenica pomeriggio i negozi saranno tutti aperti e quindi i visitatori potranno approfittare dell’evento per fare acquisti tra le vetrine per rinnovare il guardaroba anche in vista delle ormai imminenti festività natalizie”.

“In Piazza Cavour per l’intera giornata” spiega Sara Ballerini di Confesercenti Valdarno “ci saranno gli stands di artigiani cioccolatieri, espositori dolciari e pasticcerie, con cioccolate di ogni tipo e gusto, dolci al cioccolato, crepes e tantissime altre golosità per grandi e piccoli. Non sarà una domenica di solo cioccolato. A rendere il tour tra le bancarelle ancora più dolce ci penseranno gli stand con il miele, la marmellata, la frutta secca, le caldarroste aromatizzate al cioccolato caldo accompagnate dal vin brulè. Una manifestazione gustosa, per tutti i gusti. Tra gli stand ci sarà anche quello dell’Associazione ‘Tra mamme Toscana’ che proporrà, in collaborazione con Le Chicche di Ilenia, un laboratorio didattico per bambini, interamente dedicato alla decorazione di dolcetti..

Inoltre protagonisti saranno anche gli operatori del mercato del sabato: in Corso Italia prenderà forma il mercato per recuperare l’edizione mancata in occasione dei festeggiamenti del Perdono. E in Piazza Masaccio, come di consueto, la terza domenica del mese ospiterà il mercatino delle idee, delle opere dell’ingegno, del collezionismo e del vintage a cura della Pro Loco. Una giornata imperdibile grazie alla quale sarà possibile trascorre piacevoli momenti di relax passeggiando tra le prelibatezze del cioccolato, tra shopping, attrazioni per bambini, bancarelle e negozi aperti.

Per il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi: “l’iniziativa di Confesercenti, ‘Le vie del cioccolato’ rappresenta un’occasione importante per rendere vivo e vissuto il centro storico di San Giovanni Valdarno, una occasione per le famiglie, per i bambini, di trovare svago e divertimento, e un’opportunità di lavoro per gli esercizi commerciali e per gli ambulanti. Oltre alle bancarelle della Festa del Cioccolato ci saranno, infatti, anche i banchi in recupero del mercato del Perdono. Una domenica di festa che apre e annuncia il periodo natalizio alla cui organizzazione l’amministrazione comunale sta lavorando in collaborazione con la Pro Loco e con le associazioni di categoria con grande impegno, perché il centro storico di San Giovanni Valdarno possa essere attrattivo e accogliente”.