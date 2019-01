Le Vie delle Spezie: successo a San Giovanni Valdarno

Successo a San Giovanni Valdarno per la manifestazione “Le vie delle spezie” promossa dal Centro Commerciale Naturale “Vie di San Giovanni” e organizzata dalla Confesercenti, con il contributo dell’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno e della Banca Credito Cooperativo del Valdarno e la collaborazione della Proloco e delle associazioni del commercio e artigianato locali.

“Per tutta la domenica – dichiara Sara Ballerini responsabile di Confesercenti sviluppo Valdarno – c’è stato un afflusso di visitatori che hanno animato l’iniziativa cogliendo l’occasione per gustare lo stufato alla sangiovannese e tante altre prelibatezze tra cui il lampredotto, la trippa, i salumi e i formaggi speziati. In particolare presso i tre stand di gastronomie e macellerie locali tra cui ricordiamo Mori Manola, macelleria Fabbrini, gastronomia Mariella e Lucia, sono stati preparati oltre cinque quintali di stufato apprezzato dalla clientela. Grande interesse anche per gli stand delle spezie, sempre ricercate in questa manifestazione chesi è confermata capace di attrarre visitatori e animare il centro commerciale naturale grazie alla presenza delle famiglie e dituristi in una domenica che si è caratterizzata all’insegna dello svago e degli acquisti. Durante il pomeriggio sotto il loggiato di palazzo d’Arnolfo particolarmente apprezzato è stato il cookingshow con i partecipanti alla nota trasmissione televisiva di Rai Due ‘Il ristorante degli chef’ tra cui la sangiovannese Laura Franchini”.