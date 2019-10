L’Europa è più vicina grazie alla Provincia, un nuovo servizio per intercettare fondi

Presentato questa, da Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo e da Rosaria Migliore, Consigliere Provinciale con delega alle politiche di reperimento fondi europei L’UFFICIO EUROPA ON LINE, un vero e proprio front office al servizio del territorio, per fornire informazioni, consulenza e cogliere le tante opportunità comunitarie, nazionali e regionali. Al servizio potranno accedere i comuni, tutte le associazioni di categoria, ma anche i cittadini.

Silvia Chiassai Martini : “L’iniziativa nasce nell’ambito delle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e di aiuto agli enti e strutture pubbliche e private del territorio. Vogliamo fornire un servizio che si sostanzia in un vero e proprio UFFICIO EUROPA ON LINE, tra l’altro gia’ consultabile direttamente nel sito istituzionale della Provincia di Arezzo. Già da questa estate soprattutto i comuni, e non solo, hanno potuto ricevere da parte della Provincia di Arezzo, una serie di informazioni relative ai bandi comunitari, nazionali ed altro, che ritenevamo essere di loro esplicito interesse, per metterli nella condizione di cogliere al volo importanti opportunita’. Il panorama dei finanziamenti europei è un mondo complicato e variegato, per questo e’ nostro intento fornire un orientamento su come muoversi. L’UE fornisce finanziamenti per un’ampia gamma di progetti e programmi nei settori più diversi: dallo sviluppo urbano e regionale, a quello dell’occupazione e inclusione sociale, agricoltura e sviluppo rurale, e ancora da quello delle politiche marittime e della pesca, ricerca e innovazione agli aiuti umanitari. La comunità europea mette a disposizione molte risorse economiche, ma sono ancora scarsamente utilizzate. Credo che sia di fondamentale importanza cogliere ogni occasione di finanziamento per dare gambe a progetti che hanno una indubbia ricaduta per il nostro territorio. Con l’UFFICIO EUROPA ON LINE, la Provincia sara’ il punto di riferimento per intercettare i fondi europei. Ringrazio il Presidente dell’Eurosportello della Confesercenti di Firenze, Lucio Scognamiglio, per aver collaborato con la Provincia e che ci ha permesso di mettere in piedi questa iniziativa.”

Un mondo complesso quello dei finanziamenti europei, ma la Provincia di Arezzo sarà al fianco degli Enti, Istituzioni pubbliche e private, per far conoscere immediatamente i bandi europei attivi e le relative politiche settoriali, i programmi ed i fondi a disposizione.

L’UFFICIO EUROPA ON LINE, riporterà l’elenco delle più recenti opportunità per imprese ed enti, sotto la dicitura “in primo piano”; accesso alla banca dati sulle agevolazioni e sulle sovvenzioni comunitarie/nazionali/regionali, ricerche personalizzate attraverso tags, lo scadenzario; visualizzazione quindicinale dei bollettini di informazione su bandi europei, nazionali e regionali e possibilità di visualizzare gli ultimi bollettini usciti; invio di allerte ad hoc su bandi di maggior interesse ed approfondimenti informativi; Box di iscrizione al bollettino quindicinale; Box di supporto tecnico “poni la tua domanda”; messa a disposizione di consulenza, con risposta, tramite mail, a quesiti e orientamento sulle opportunità regionali, nazionali per tutto il bacino potenziale di utenza della Provincia. Info : http://provincia.arezzo.it/europa-online