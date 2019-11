L’immagine e il nome di Pier Luigi Rossi usurpati da un sito russo. Il medico aretino su Fb: “si tratta di evidente abuso della mia professionalità. Ho già proceduto alla denuncia alla Postale”

E’ stato il professor Pier Luigi Rossi, noto nutrizionista ed esperto di alimentazione di fama nazionale e internazionale, a ringraziare i suoi follower su Facebook per aver segnalato che la sua immagine era stata abusivamente utilizzata da un sito russo per pubblicizzare un simil prodotto dimagrante, postando la foto del professore e annunciando che lo stesso avrebbe parlato.

I numerosi follower del medico aretino gli hanno segnalato la situazione manifestando tutta la loro stima e lui li ha ringraziati pubblicamente su Fb.

“GRAZIE ! Grazie della vostra vicinanza che mi state dimostrando verso un abuso della mia immagine di medico.

Ho già proceduto alla denuncia alla Polizia Postale.

Si tratta di evidente abuso della mia professionalita’ di Medico Specialista in Scienza della Alimentazione.

Si tratta di un sito attivo a Mosca (Russia) attraverso una piattaforma in Canada.

Non credete alle indicazioni scritte nel post, non sono certo mie idee, non hanno alcun fondamento scientifico. Propongono prodotti per dimagrire, e’ una operazione commerciale senza alcun senso scientifico.

Un abbraccio di riconoscenza!” ha scritto. E sotto sono numerosi i commenti nei quali si leggono attestazioni di stima verso Rossi. Tutti d’accordo nel dire che non avrebbero mai creduto a tale pubblicizzazione.