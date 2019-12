Lorenzo Baglioni protagonista al Teatro Virginian con “Bella, Prof!”

Una finestra aperta sul mondo della scuola e della didattica. E’ questo ciò che ci riserva il nuovo appuntamento di DreamLand, la stagione di prosa targata Teatro Virginian, realizzata grazie al contributo della Fondazione CR Firenze nell’ambito di “Nuovi Pubblici” (bando tematico dedicato al sostegno di programmi di ampliamento e di sviluppo per lo spettacolo dal vivo). Mercoledì 18 dicembre alle ore 21, il palcoscenico del teatrino di via de’ Redi ospiterà “Bella, prof! (in teatro)”, lo spettacolo scritto ed interpretato dall’artista fiorentino Lorenzo Baglioni. Una sorta di one-man-show che vedrà il cantante, comico e youtuber toscano portare ad Arezzo il suo miglior repertorio in un’inedita formazione al fianco del musicista Damiano Sardi.

“Lo spettacolo di Lorenzo Baglioni è il nostro regalo di Natale per il pubblico aretino– spiega il direttore artistico Daniele Marmi.- Lorenzo è un artista che non ha certo bisogno di presentazioni: la sua grinta comica, sempre al servizio di progetti e tematiche fortemente educativi, spopola sul web dove le nuove generazioni ricompensano il suo lavoro a suon di like e visualizzazioni. Averlo qui al Virginian è per noi un grande onore perché i suoi spettacoli e il suo modo di fare cultura si combina perfettamente con lo spirito del nostro teatro che abbiamo sempre cercato di far diventare un luogo di condivisione, riflessione, ma anche di risate e divertimento.”

Con un disco prodotto dalla Sony, un programma televisivo su Sky Uno e la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte”, il progetto “Bella, prof!” si fonda su un interrogativo: può il mondo della didattica essere raccontato in maniera diversa? Ed ecco quindi che, tra ossidoriduzioni e polinomi da scomporre, tra congiuntivi ed apostrofi, lo spettacolo firmato da Lorenzo Baglioni parla di scuola calando il racconto nel contesto in cui viviamo, un mondo in continua evoluzione che vede le giovani generazioni doversi districare tra ansie e social network. In un crescendo di emozioni, risate e belle storie da raccontare, “Bella, prof! (in teatro)” porterà dunque al Teatro Virginian le canzoni, i monologhi e gli stornelli che hanno reso Lorenzo celebre sul web tanto che i suoi video, dei veri e propri must di Facebook e Youtube, hanno raggiunto il tetto delle quarantamila visualizzazioni.

Anche quest’anno in concomitanza con gli appuntamenti della stagione, tornano le gustose iniziative pre-spettacolo del locale Crepes de Lune antistante al Virginian: dalle 19 alle 21 potrete partecipare ad “Uno spettacolo di cena” con crepe e calice di vino a prezzo speciale. Il costo del biglietto intero sarà di 10 euro; il ridotto (under 25 ed over 65) costerà 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3343425268 (Alessandro) e 3343385046 (Daniele).