L’Oroscopanzo di lunedì 14 ottobre 2019

L’Oroscopanzo, tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono

Lavoro e ancora amore.

Come ogni settimana siamo tornati a trovare l’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali.

Parole d’ordine?

Ottimismo e determinazione.

L’Oroscopanzo ha infatti risposto con simpatia e chiarezza, invitandoci a non perdere tempo affrontando la vita giorno dopo giorno.

Pronte per partire per questo nuovo viaggio tra le stelle?

BILANCIA

Qualcuno vi ha spinto a dare seguito a certi affari, che però sapete, già in cuor vostro, non essere poi così convenienti.

Sicuramente avrete modo di valutare meglio la cosa in questa settimana, grazie all’aiuto e alla supervisione di una persona più esperta di voi.

Non fatevi alcuno scrupolo a dichiarare i vostri intenti e a cercare alternative valide a proposte poco convenienti.

Non ci possono essere sempre accondiscendenze da parte vostra.

Ecco invece una settimana dinamica e incoraggiante per il movimento.

Se vi piace lo sport, rimboccatevi le maniche e datevi da fare: potreste raggiungere risultati top! Così come nell’amore!

Basta aspettare, mi raccomando per, agite voi per prime.

SCORPIONE

In passato avete avuto qualche timore di troppo, che vi ha spinto a non considerare bene le conseguenze di alcune proposte.

Forse avete anche rifiutato ed ora potreste pentirvi.

La buona notizia è che potreste riconsiderare il tutto, sotto una visione diversa , adoperandovi per cambiare completamente prospettiva.

Probabilmente, prima o poi, imparerete ad essere più obiettivi e meno critici su tutto.

In Amore novità in vista?

Forse riguarderanno un invito oppure sarete voi stesse a mettere in moto la macchina organizzativa di qualcosa di davvero speciale e divertente.

Andrete benone, anche se per il cuore sarete un po’ fiacche.

SAGITTARIO

Ogni situazione potrebbe nascondere altre ragioni, che a voi rimarranno comunque oscure.

Forse sarebbe meglio provare a concedere più spazio a ciò che riuscite a gestire meglio e che è più alla vostra portata.

Potreste preferire il fattore umano a quello economico, ad esempio, oppure quello della lealtà alla convenienza.

Dando il buon esempio si può ottenere molto più di quello che ci si attende.

Tante emozioni speciali per il cuore e tanto desiderio di muovervi, agire, vedere il mondo e scoprire paesaggi, persone, rapporti.

Una settimana serena e appagante, che vi consentirà di riflettere e comprendervi a fondo.

Evitate di bisticciare perché non servirà proprio a nulla.

