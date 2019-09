L’Oroscopanzo di lunedì 2 settembre 2019

L’ Oroscopanzo , tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono

Come avete trascorso le vacanze?

Siete rientrate a casa riposate e felici?

Noi abbiamo decido di tornare a trovare l’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali, per farci anticipare che cosa dovranno attendersi i tre segni zodiacali estivi per questa prima settimana di settembre.

Siete allora pronte a partire per nuovo viaggio dedicato esclusivamente a tutte le donne?

CANCRO

Siete sempre piu’ romantiche e sensibili e non esitate a manifestare le vostre emozioni. Durante l’estate nel partner avete cercato dolcezza e comprensione, e non avete amato le persone aggressive e litigiose.

L’ispirazione non vi è mancata!

Continuate ad amare e a dedicarvi ad attività creative.

L’amore è condivisione.

E ricordate di non essere fredde e distanti perché in fondo avete solo bisogno di farvi conoscere per essere apprezzate completamente.

Date ascolto ai vostri sentimenti.

Siate disponibili e pronte a dare una mano a chi ne ha bisogno.

Non evitate di andare a fondo delle questioni.

Armatevi di pazienza se avete voglia di scoprire il mondo, affrettare le cose sarebbe del tutto controproducente.

Ponete attenzione all’alimentazione.

Le prime difficoltà potrebbero farsi sentire già durante la settimana.

Liberatevi di preoccupazioni e grattacapi e vivete con serenità e fiducia.

Non restate con le mani in mano, siate generose e volenterose.

Siete splendenti ed è impossibile non notarvi.

Siete belissime e quando vi preparate per una serata speciale è impossibile staccarvi gli occhi di dosso, emanate un fascino irresistibile.

Siate però affettuose, e quando serve autoritarie e inflessibili.

Orgoglio e ambizione fanno di voi delle donne determinate e decise ma non prive di emozioni. Spesso l’inflessibilità e il rigore lasciano il posto alla comprensione e alla solidarietà.

Siate fiere e circondatevi di persone che apprezzano il vostro altruismo e la vostra lealtà. Ricordate che siete irresistibile trascinatrici e sapere come animare con una buona dose di carisma qualunque festa.

Cercate di non essere però egoiste.

Attente quindi a fare uno sforzo se dovessero farvi notare comportamenti di questo tipo.

I problemi fisici potreste incontrare sono legati al cuore, ponete attenzione, abbiate cura di voi.

Provate a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissate.

Imparate però a prendervi meno sul serio, siete e comunque speciali.

Amate ambienti sicuri e ordinati ma ciò non vi impedisce di essere grandi sognatrici e avere tante ambizioni.

Siete riflessive e sempre portate a dissezionare, studiare, calcolare e catalogare ciò che vi circonda.

Siate però un po’ meno metodiche e piu’ critiche e autocritiche.

Ancoratevi al presente, il passato e il futuro debbono interessarvi poco.

Cercate sempre di rendervi utili non perdendovi in dettagli irrilevanti.

Il vostro carattere perfezionista ispira fiducia e sicurezza.

Al lavoro state per ottenete ruoli impegnativi di grande responsabilità e importanza.

In amore il voler razionalizzare sentimenti e emozioni vi ha portato fuori strada, imparate a dare ascolto soltanto al vostro cuore.

Siete sempre a vostro agio con idee e parole, e non è difficile per voi portarle avanti e difenderle.

Imparate dai vostri errori e non esitate a dare un aiuto a chi ne ha bisogno.

Le prime difficoltà potrebbero farsi sentire nel momento in non darete ascolto alle critiche altrui. Siate meno pignole e puntigliose e più tolleranti.

