L’Oroscopanzo di lunedì 28 ottobre 2019

L’Oroscopanzo, tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono

Stelle, stelle e ancora stelle.

Questa settimana l’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali, ci ha parlato di stelle e pianeti e di congiunture favorevoli.

Quindi siate entusiaste e positive, la settimana che Vi attende sarà magnifica!

Dobbiamo però custodire nel cuore il desiderio di conoscere e di aprirci al mondo.

Siete pronte a partire con curiosità per questo nuovo viaggio?

BILANCIA

Stelle eccellenti per un gran bel compleanno!

Il Sole nel segno con Venere ed anche Marte, con un altrettanto favorevole Giove contribuiranno a farvi passare una settimana quasi perfetta, scorrevole, divertente e interessante dal punto di vista sociale.

Ogni cosa cadrà magicamente al suo posto facilmente e, alla fine, vi troverete con tutti i vostri piani realizzati.

Che volete di più dagli astri?

Che bello poi essere innamorate, lasciarsi andare e vivere i sentimenti con gioia!

Il clima di coppia sarà eccitante, ricco di suggestioni e la fantasia erotica sarà libera di esprimersi senza inibizioni.

Diversi pianeti favorevoli propiziano una settimana attiva e fattiva, nella quale potrete mettere in campo le vostre ambizioni e realizzarle.

Giove aiuterà chi di voi è in cerca di un lavoro più soddisfacente.

Il Sole nel vostro segno enfatizzerà il senso di benessere e aumenterà il livello della vostra energia vitale generale.

Venere migliorerà l’aspetto facendo risplendere la vostra armoniosa bellezza.

SCORPIONE

Astri in posizione abbastanza buona per voi amici dello Scorpione.

Partiamo con la Luna che inaugura l’inizio della settimana e sarà nei vostri gradi fino a mercoledì. Passiamo poi a Mercurio che da giovedì si sposta nel vostro segno, e terrà accesa la mente e vivacizzerà la vita sociale.

Si prevede, perciò, una settimana abbastanza facile e divertente soprattutto per i nativi della prima decade.

Riuscirete a esprimere i vostri sentimenti in libertà così da colpire al centro il cuore della persona amata e travolgerla di passione.

Così vivrete con lei in ottima sintonia sessuale ed amorosa.

Da giovedì Mercurio terrà vigile la mente e faciliterà la comunicazione con i colleghi.

Risulterà facile arrivare sempre in tempo con le consegne.

Possibili spese inaspettate, specie per la seconda decade.

Energie psicofisiche buone, anche se non proprio al top, se siete della prima e terza decade.

Alti e bassi di tono vitale, invece, per i nati nella seconda decade.

Si consiglia di evitare ogni eccesso.

SAGITTARIO

Giove nel segno, Sole, Venere, Mercurio fino a giovedì, Marte da venerdì e, in più, la Luna nel segno tra giovedì e venerdì, sono i dati celesti che renderanno questa settimana eccellente sotto tutti i punti di vista.

Sarete piene di spirito d’intraprendenza, entusiaste, ottimiste e pronte a vivere nuove esperienze.

Questo slancio dinamico verso il meglio vi porterà lontano, ma dovrete cercare di essere selettive e seguire solo le vie davvero sensate.

Soprattutto verso il finire della settimana avvertirete una bella spinta passionale che vi porterà a essere travolgenti con la persona amata.

Si prevedono notti appaganti tra lenzuola bollenti!

E, per i single, sorprese inaspettate.

La novità non si faranno attendere anche nel lavoro.

E voi che non amate i lavori di routine, vi troverete bene e saprete adattarvi velocemente ai cambiamenti, traendone adeguati vantaggi.

Gran bella forma psicofisica per tutto il periodo e per tutti, con un plus per i nati nella seconda decade, con vitalità in eccesso.

La vita dinamica e l’attività sportiva vi aiuteranno a mantenerla.

