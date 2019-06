L’Oroscopanzo di lunedì 3 giugno 2019

L’Oroscopanzo, tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono.

Incrociate le dita.

Godrete di transiti spettacolari.

Poche parole ma confortante quelle dell’Oroscopanzo questa settimana.

Gli abbiamo fatto visita e ci ha sorpreso regalandoci previsioni ed auspici davvero interessanti.

L’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali non sbaglia mai ed allora perché non credergli?

Rimaniamo con i piedi per terra, e proviamo a capovolgere situazioni professionale a nostro vantaggio, migliorando i traguardi economici.

Conquistiamo il nostro benessere interiore e fisico.

E sogniamo l’Amore.

Ecco le previsioni zodiacali dell’Oroscopanzo, sempre e rigorosamente dedicate alle donne.

Pronte ad affidarvi alle stelle?

ARIETE

Una settimana incoraggiante e con tanto entusiasmo, ecco che cosa ti aspetta.

Energia, grinta, sicurezza in te stessa.

Sono queste le doti che ti aiuteranno a riflettere e ad agire, a rendere la tua vita, in ogni ambito, il più possibile in linea con le tue aspettative.

Ciò non toglie che potresti dover affrontare qualche situazione snervante in casa, oppure in ufficio.

Quali che siano le tue intenzioni, cerca comunque di andare a fondo.

Avrai a disposizione, fascino, sensualità e dolcezza emotiva.

Tutte le stelle lavoreranno insieme per offrirti il massimo dei favori.

A te però saper tradurre questi benefici astrologici in situazioni positiive prendendo le scelte giuste, pronunciando le parole migliori, agendo nel modo più indicato.

Ti basterà riflettere e vedrai che otterrai quello che desideri anche dall’amore e dall’eros.

Progetti e iniziative, da quelle più superficiali e divertenti a quelle più importanti e legate al futuro e alla famiglia, riceveranno un buon imprinting dal tuo stato di forma mentale e fisico.

Se ci fossero dubbi, situazioni incerte o conflittuali approfitta per chiarire subito senza indugi, o per girare pagina e chiudere.

Il clima piu’ avanti potrebbe diventare turbolento e quindi molto meglio vivere adesso le cose semplici con serenità.

TORO

Un periodo sorprendente, con probabili situazioni inaspettate che, pur se metteranno alla prova le tue abitudini, ti offriranno però la possibilità di una svolta.

Se alcune situazioni potrebbero sembrarti complicate, affrontale con responsabilità ed elasticità.

Tutto cambia, nulla rimare fisso e immutabile in eterno e prima lo accetterai prima coglierai le opportunità che si nascondono dietro l’angolo.

Occasioni che potrebbero riguardare l’amore, la famiglia, il privato o la professione.

Ma anche la tua maturazione psicologica e interiore.

L’amore si muoverà un po’ in ritardo.

Lento, ma inesorabile, il tuo cielo ti offrirà occasioni per realizzare anche in questo delicato ambito i tuoi desideri.

Che si tratti di romanticismo o di erotismo, di piccolezze o di situazioni fondamentali, riceverai un regalo, forse in ritardo, sotto forma della tua occasione.

Ti basterà capire come muoverti, mostrare fiducia e buona volontà e al resto ci penserà l’amore. Forse stai progettando le sospirate vacanze oppure immagini un salto di qualità per la tua famiglia o il tuo partner?

Guarda con ottimismo al futuro, sii frizzante e appassionata, colma di emozioni, erotismo, passione e sincerità.

E ricorda, è un ottimo periodo!

Il futuro aspetta soltanto Te.

GEMELLI

Che ne diresti di un periodo tranquillo, con fasi più vivaci per tempo libero e amici e altre più quiete, ideali per riprendere fiato e riposarti in famiglia?

Ci metteresti la firma?

Rallegrati perché è quello che ti sta promettendo il cielo.

Se devi organizzare viaggi o mettere a punto progetti importanti, lascia da parte la pigrizia e sii reattiva, dinamica.

Dietro l’angolo ti aspettano situazioni interessanti anche per l’ambito lavorativo.

Le stelle ti incoraggiano ad esprimere il meglio del tuo modo di essere e di amare.

Sii sensibile, disponibile, passionale e sensuale.

Hai gli strumenti migliori per rendere la tua vita affettiva il più possibile simile a quella sogni.

Le opportunità ci sono, moltissime.

Prendi atto che stai attraversando un periodo nel complesso positivo e rassicurante.

Ci sono questioni da chiarire?

Affrontale senza indugi, il dialogo funziona sempre bene soprattutto se schietto e diretto.

Lasciati cullare dalle tue emozioni e sii audace eroticamente.

Non lasciarti vivere ma pensa, approfondisci e rifletti.

E’ importante quanto vivere e agire, perché spianerà la strada alla tua intraprendenza e a nuove scelte.

Vita sociale vivace, come piace a te, sguardi nuovi all’orizzonte, flirt forse passeggeri, ma potrebbe essere in vista anche la persona giusta, quella con la quale deciderai finalmente di condividere il tuo futuro.

