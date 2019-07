L’Oroscopanzo di lunedì 8 luglio 2019

L’Oroscopanzo, tutto quello che i segni zodiacali non Ti dicono.

Tutto intorno a voi apparirà particolarmente dolce e tenero?

Riuscirete finalmente a risolvere alcune questioni sentimentali pronte di nuovo ad amare senza riserve?

Come ogni settimana lo abbiamo chiesto all’Oroscopanzo, il Mago dell’Amore, il massimo esperto in problemi sentimentali.

Gli abbiamo chiesto di parlare d’Amore, quello con la A maiuscola, raccontandoci che cosa dobbiamo attenderci dal nostro partner.

Siete pronte per partire in questo nuovo viaggio estivo dedicato esclusivamente a tutte le donne?

Non siate troppo restrittivi nei confronti della persona che amate.

Vi piace mettere dei paletti, ma questo non è il giusto modo per tenerla accanto.

E’ sempre meglio cercare di parlare, confrontandosi su qualsiasi problema.

Se necessario affrontate la gelosia del vostro partner, un tema ricorrente ultimamente che dovreste cercare di arginare.

Probabilmente il vostro compagno non si sente sicuro da qualche vostro comportamento.

Approfittate di ogni occasione per lasciare una buona impressione e coltivate la relazione perché potrebbero esserci degli ottimi sviluppi in futuro.

Prendere troppe decisioni in una volta sola, potrebbe essere davvero troppo per voi. Cercate di non esagerare, specialmente nei riguardi di rapporti sentimentali che hanno ancora bisogno di svilupparsi al meglio.

Mettete da parte i piccoli rancori degli ultimi mesi.

Date spazio ad una nuova forma di fiducia, forse mai sperimentata prima di questo momento.

Apprezzate le cortesie e la gentilezza del vostro partner, senza però illudervi troppo.

Meglio osservare attentamente ogni atteggiamento per prendere future decisioni.

Se volete provare nuove sensazioni, questa è la settimana adatta.

Sarete dell’umore giusto per sperimentare o per dare nuova linfa ad ogni rapporto che si è lentamente spento.

Ritroverete la gioia e l’entusiasmo di una volta.

Insomma la strada, l’armonia e la sintonia con il vostro partner.

E non rischierete più di appiattire le vostre giornate che saranno piene zeppe di soprese.

Farete qualcosa di nuovo che gioverà al vostro umore.

Metterete la parola fine a determinati atteggiamenti che non gradite del vostro partner.

Sembrerà così di iniziare una nuova relazione, senza i pesi e le ansie legate al passato.

