L’Oroscopanzo di lunedì 9 settembre 2019

L’estate sta finendo e dobbiamo mantenere quel sole interiore che in luglio e agosto ha accompagnato le nostre giornate.

Quel calore che ognuno di noi ha custodito nella regione del plesso solare, che sta alla base di una sana respirazione, di un buon portamento fisico e di una mente libera.

Quella zona del corpo che divide la parte superiore, pensante e razionale, da quella inferiore, istintiva ed emozionale che garantisce un’ottima qualità di vita e ci riconnette con il linguaggio del corpo, spesso ignorato.

Siete pronte allora per partire per questo nuovo viaggio pieno di sole e belle gornate?

CANCRO

Siete molto legate alla famiglia, all’infanzia, al passato.

I ricordi sono importanti e li costudite con gelosia.

Intuitive, fantasiose, molto sensibili: basta poco per offendervi e farvi chiudere nel vostro guscio. Permalose?

Un tantino.

Cercate di non andare troppo per il sottile con alcune persone che non meritano nemmeno la vostra reazione.

Semplicemente dovrete rompere alcuni rapporti tossici.

Solo in questo modo troverete la vostra dimensione.

Proseguite spedite verso il futuro.

Ma attenzione, ci sono dei fatti e dei particolari che non possono essere trascurati.

Mettete magari in conto alcune delusioni, in questo modo risparmierete sicuramente tanto tempo.

Potrete usarlo per voi stesse e per accrescere la vostra autostima.

Nel lavoro dovreste provare a mettere sul piatto della bilancia la vostra attuale condizione e la passata, quando magari non eravate particolarmente soddisfatte.

Ebbene, se le cose non sono poi molto cambiate, allora dovrete fare una introspezione su voi stesse.

Per il momento comunque il lavoro procederà egregiamente.

Si respira aria nuova e ci potrebbero essere delle possibilità interessanti.

Tutto il resto dipenderà dalla vostra volontà di impegnarvi di nuovo.

LEONE

Ti piace fare la parte del Leone: ambiziosa e orgogliosa, nobile e fiera, e tanto generosa.

Aspiri a comandare e ad avere il primato, ma sei altrettanto capace di donare e proteggere chi ti circonda.

Sei stabile e concreta.

Puoi peccare di egocentrismo ma ti si perdona davvero tutto!

Non fatevi troppe domande in merito alle questioni più banali, cercate di vivere i vostri rapporti in modo sano e molto più aperto.

Quando sentirete che è giunto il momento di staccare, fatelo e basta.

Prendete in considerazione la possibilità di cambiare qualcosa del vostro futuro.

Probabilmente ci saranno delle discussioni da affrontare, ma nulla che possa alterare il vostro equilibrio.

Dietro l’angolo vi attendono momenti di grande passione, che potrete sfruttare al massimo.

Ogni nuovo progetto può spaventare, ma anche elettrizzare.

Dovrete far prevalere la seconda sensazione, poiché è quella che vi donerà la carica giusta in questa settimana.

Non vi perderete neppure una opportunità.

Cercate di formare il più possibile un piano adeguato alle vostre possibilità, altrimenti rischierete di prendere troppi appuntamenti o troppi impegni, in generale.

Se non ve la sentite, non dovete forzarvi, anche se questo potrebbe voler dire perdere terreno.

VERGINE

Siete nate sotto il segno dei lavoratori, delle persone attente ai dettagli, dotate di realismo e a volte anche un po’ troppo puntigliose.

Cercate sempre il pelo nell’uovo e siete perfino capace di trovarlo, attente e scrupolose come siete. L’insicurezza fa parte del vostro carattere, ma potete vincerla.

Potreste incontrare delle difficoltà in questa settimana, specialmente a rapportarvi con persone che non siete abituate a considerare nella vostra vita.

A questo punto bisognerà cambiare anche le proprie aspettative.

Prendete decisioni molto alternative rispetto al passato, meno pacate. Sperimentate qualcosa di più interessante.

E prendere in considerazione ogni opportunità, ma soltanto nel momento in cui sarete sicure.

In caso contrario non prendete nessuna iniziativa.

Optate sempre per qualcosa che vi rende estremamente felici.

State lontane dalla monotonia e da ciò che è ripetitivo.

Solitamente siete brave e puntuali, ecco perché tutti si affidano alla vostra competenza.

Riconoscete sempre le vostre qualità.

