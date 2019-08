Lunedì 19 Agosto 2019 la 1a edizione della Corsa Podistica “Pes Run”

La U.P. Policiano, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il CSI di Arezzo, organizza per lunedì 19 Agosto 2019 la 1a edizione della Corsa Podistica denominata “Pes Run”. Lunedì 19, infatti, ricorre l’anniversario della scomparsa di Matteo Pes, giovane aretino che un anno fa perse la vita sulla cima del Monte Cervino.

“Matteo era molto conosciuto in città – affermano Gianni e Laura, i genitori – e questo memorial è stato fortemente voluto da tutti gli amici, che tra raccolte fondi, aperitivi e sponsorizzazioni hanno creato un vero e proprio movimento, portando il manifesto giallo della “Pes Run” in ogni angolo della città e del web”.

La gara di circa 6,3 Km (3 giri da 2,1 km l’uno) si svolgerà in notturna nel centro storico di Arezzo. La partenza è prevista da Piazza Grande alle ore 20 per il settore giovanile e alle 20.30 per gli adulti (competitiva e non).

Il percorso: P.zza Grande – via Borgunto – via Pescioni – via Colcitrone – via A. Sansovino – via delle Mura – via Guadagnoli- via Macallè – via Rodi – via Pietro Aretino – via Assab – via Crispi – via Roma – P.zza G. Monaco – via G. Monaco – via G. Garibaldi – Corso Italia – via di Seteria – P.zza Grande.

La corsa è aperta a tutti: Associazioni, Società Sportive e semplici cittadini. Gli atleti non iscritti direttamente dalla società possono iscriversi se in possesso di certificato medico e tesseramento 2019. Senza i requisiti sopra menzionati partecipano alla gara non competitiva.

Per altre informazioni o per le iscrizioni è possibile contattare la pagina Facebook Memorial Podistico “Pes Run” o inviare una mail a fabiosinatti@gmail.com.