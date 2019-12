Maltempo di novembre: microcredito per aziende e liberi professionisti che hanno subito danni

Microcredito fino a 20 mila euro, a tasso zero, a beneficio delle aziende non agricole e dei liberi professionisti che hanno subito danni a seguito delle piogge e degli allagamenti che hanno colpito il Comune di Arezzo tra il 15 e il 17 novembre scorso.

I moduli per le richieste sono disponibili su www.toscanamuove.it nella sezione “bandi gestiti”. Sono ammesse tutte le spese connesse alla ripresa e al rilancio delle attività danneggiate: ovvero investimenti per riparare o acquistare nuovi macchinari al posto di apparecchiature non più utilizzabili, interventi su opere murarie, i veicoli, l’acquisto di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, le spese per la rimozione o lo smaltimento di detriti e fango.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link al sito istituzionale della Regione Toscana.