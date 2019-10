Medicina generale a Montevarchi, incarico provvisorio per Stefano Colica

Precisazione della Sud Est in merito alla cessazione di attività di Fabiola Aguti

Relativamente alla notizia della cessazione di attività da parte di Fabiola Aguti come medico di famiglia convenzionato con la Asl Toscana sud est a partire dal 28 ottobre, l’Azienda precisa che i suoi pazienti potranno continuare ad essere assistiti (in modo automatico) da Stefano Colica, incaricato fino alla nomina del nuovo medico titolare di Medicina Generale per la AFT di Montevarchi.

Colica effettuerà gli ambulatori a:

– Levane (Via Leona 7): lunedì dalle 9,30 alle 12,30; martedì dalle 15,30 alle 18,30; giovedì su appuntamento dalle 15,30 alle 18,30 e il venerdì dalle 11,30 alle 12,30.

– Montevarchi (Distretto Socio Sanitario, Via Podgora 1): lunedì dalle 17 alle 18,30; mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 su appuntamento; venerdì dalle 9,30 alle 11.

Si ricorda che, comunque, in alternativa gli assistiti possono scegliere un nuovo medico di famiglia tra quelli disponibili (che non hanno raggiunto il massimale di scelte), con le consuete modalità: Sportelli Cup, Ufficio Anagrafe assistiti alla Gruccia oppure online attraverso i Totem PuntoSi all’ospedale di Montevarchi, tramite il portale open.toscana.it o attraverso app smartSST di Regione Toscana.