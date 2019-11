Misericordia, pronto l’ambulatorio mobile

Sabato prossimo 23 novembre, alle ore 16 presso la sede della Misericordia di Arezzo, avrà luogo l’inaugurazione con benedizione del nuovissimo “ambulatorio mobile” procurato da Eventi Sociali. Il progetto d’un mezzo avveniristico per dotazioni e potenzialità di assistenza è diventato realtà.

Si tratta, per capirci in sintesi, e senza che con ciò il termine debba sembrare riduttivo, di una specie di “camper sanitario”, in grado per dotazioni, allestimenti, abitabilità e possibilità di spostamento autonomo di esprimere potenzialità di assistenza medico-infermieristica praticamente ovunque.

“Annunciammo insieme ad Eventi Sociali l’avvio di questo progetto ai primi di dicembre dello scorso 2018 e oggi, a distanza di un anno, puntualmente, quel progetto è diventata una splendida realtà ormai operativa, foriera di molte opportunità circa i compiti che può assolvere.

Ma non vorremmo svelarvi oltre i dettagli, né del mezzo né del progetto che ne ha permesso l’acquisizione: potrete apprenderli venendo direttamente alla presentazione, inaugurazione e benedizione, che sarà accompagnata da conferenza stampa congiunta Eventi Sociali e Misericordia di Arezzo, nonché da un simpatico momento conviviale a buffet. Dove tutti sono invitati” si legge in una nota della Misericordia.

Appuntamento dunque per tutti presso la sede della Misericordia di Arezzo, via Garibaldi 143, alle ore 16 di sabato 23 novembre. Non mancate!