Modifiche al traffico in piazza Sant’Agostino e Tortaia

In occasione della Fiera di Natale in piazza Sant’Agostino, nei giorni di domenica 15 e domenica 22 dicembre, dalle ore 6 alle ore 24, sono previste alcune modifiche al traffico e alla sosta nelle strade interessate.

A – è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Pietro Aretino, lato civici pari, nel tratto compreso tra via Assab e via Margaritone e lato civici dispari dal civico 5 a via Margaritone; in via Margaritone, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agostino e via Crispi.

B – in via Pietro Aretino, nel tratto compreso tra via Assab e via Margaritone, sono istituiti 2 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili.

C – è istituito il divieto di transito dei veicoli in via Pietro Aretino, nel tratto compreso tra via Assab e via Margaritone (ad eccezione dei veicoli di cui al punto B); in via Margaritone, nel tratto compreso tra via Pietro Aretino e via Crispi.

D – è invertito in senso di marcia di via Assab: i veicoli provenienti da via Assab, giunti all’intersezione con via Crispi, per immettersi nel flusso di circolazione, hanno l’obbligo di arrestare la marcia e dare la precedenza ai veicoli in transito, nonché l’obbligo di svolta a sinistra.

Da lunedì 16 dicembre e fino al termine dei lavori di scavo per la realizzazione della rete di fibra ottica, previsto per venerdì 28 febbraio, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli:

in ambo i lati di via Concino Concini, nel tratto che va dal civico n. 20 al civico n. 49; via Pisacane, nel tratto che dal civico n. 123 all’intersezione con via E. Petri; via E. Petri, nel tratto che va dal civico n. 21 all’intersezione con via C. Pisacane; via G. Parini, nel tratto che va dall’intersezione con via E. Petri a quella con via V. Parisi; via Medaglie d’Oro, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Parini a quella con via A. Pizzuto; via F. Meattini, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Parini a quella con via A. Pizzuto; via P. Mori, nel tratto che va dall’intersezione con via Medaglie d’Oro a quella con via V. Parisi; via A. Pizzuto, nel tratto che va dall’intersezione con via E. Petri a quella con via A. Carabini; via V. Parisi, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Parini e quella con via A. Pizzuto; via A. Carabini, nel tratto che va dall’intersezione con via G. Parini a quella con via A. Pizzuto; via Fanfani, nel tratto che va dal fronte civico n. 94 all’intersezione con via V. Alfieri; via S. Quasimodo, nel tratto che va dal civico n. 70 al civico n. 108; via G. Ungaretti, nel tratto che va dal civico n. 51 al civico n. 72; via V. Alfieri, nel tratto che va dal civico n. 50 al civico n. 83; via Maestri del Lavoro, nel tratto che va dal civico n. 24 all’intersezione con via V. Alfieri.