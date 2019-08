Modifiche alla circolazione lungo la SR71 e in via Fiorentina

Da lunedì 2 settembre e fino al termine dei lavori previsto per venerdì 18 ottobre, al fine di consentire la realizzazione dei marciapiedi, è stata disposta la temporanea istituzione del senso unico alternato di circolazione, lungo la S.R. n. 71 Umbro Casentinese, nel tratto che va dal km 137+500 al km 137+750 in loc. Puliciano Il Toppo (tratto meglio evidenziato dalla segnaletica stradale provvisoria in loco), con orario continuato dalle 8 alle 18 con obbligo del ripristino della regolare circolazione in piena sicurezza dalle ore ore 18 alle 8 del giorno successivo e nei giorni festivi.

Negli stessi giorni e nei medesimi orari, in ambo i lati del tratto di strada, vige la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga.

Da lunedì 2 settembre e fino al termine dei lavori previsto per sabato 7 settembre, al fine di consentire la riparazione di un tratto di condotta idrica, è stata disposta la temporanea istituzione del senso unico alternato di circolazione in via Fiorentina, nel tratto che va dal civico n. 63 al civico n. 81, con orario dalle 8.30 alle 17.30 e obbligo del ripristino della regolare circolazione in piena sicurezza dalle ore ore 17.30 alle 8.30 del giorno successivo.