Monte San Savino: manutenzione alla rete idrica mercoledì 23 gennaio

Arezzo, 21 gennaio 2019 – Mercoledì prossimo 23 gennaio, saranno eseguiti lavori di manutenzione all’acquedotto di Monte San Savino.

Per consentire l’intervento, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 15.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Vertighe, via S. Angiolo, via Padre Doppioni, via dell’Esse, via S. Pio da Pietralcina, loc. S. Bartolomeo, Costa del Molino, via Luigi Carletti, via della Stazione.

Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità che potrebbero perdurare sino alla giornata successiva.