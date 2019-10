Montevarchi, anche ad ottobre ogni giovedì e domenica visite guidate al Cassero delle sculture

Succede che si passi ogni giorno davanti a un luogo di interesse artistico e non si abbia tempo per fermarsi per dedicare attenzione e scoprire cosa conservi nel suo interno…ma prima o poi la curiosità o l’ardore di conoscenza prenderà il sopravvento; succede anche che i turisti che si aggirano per Montevarchi siano in cerca di qualcosa che renda speciale la visita della città. In questi casi la risposta è il Cassero per la scultura, un luogo imperdibile di interesse artistico e culturale a Montevarchi. Per far sì che il Cassero sia patrimonio comune di conoscenza, condiviso e accessibile, anche per il mese di ottobre, come ormai è consuetudine ogni mese, per tutti giovedì e le domenica, di mattina, sono organizzate visite guidate con personale esperto, in lingua inglese con inizio alle ore 10.30, e in lingua italiana con inizio alle ore 11.30. Il servizio è incluso nel biglietto e non occorre alcuna prenotazione.

Il Cassero è anche spazio per i bambini che, con il coinvolgimento dei propri genitori, qui possono imparare giocando. Infatti, ogni quarta domenica del mese, che ad ottobre cade giorno 27, il Museo organizza Famiglie al Museo, una iniziativa che comprende attività laboratoriali, ludiche e ricreative per le famiglie. Sono iniziative pensate per far trascorrere momenti divertenti, ma anche istruttivi alle famiglie nonchè avvicinarle al Museo e alla sua collezione di sculture. Attività su prenotazione e a pagamento (18,00€ famiglia di 3 persone, ogni bambino over 6 in più 4,00€, + ingresso al museo per ogni componente). Prenotazione obbligatoria: 055.9108274 info@ilcasseroperlascultura.it.

Ospitato negli storici locali nel cuore cittadino di Piazza del Mercato, il Cassero nasce dal progetto, unico nel suo genere, di tener insieme un museo, un centro di ricerca e di raccolta documentaria riguardante le arti plastiche, in particolare la scultura italiana dell’ottocento e del novecento, stabilendo collegamenti e rapporti con le altre Università, nonché le gipsoteche e musei d’artista. Al suo interno si organizzano allestimenti di esposizioni di ampio respiro, mentre la collezione permanente, interamente restaurata, consta di oltre mezzo migliaio di opere tra bronzi, marmi, gessi, terrecotte e disegni, di artisti toscani e italiani, giunte a Montevarchi grazie a donazioni di privati.