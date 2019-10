Montevarchi, sul sito del Comune pubblicata la graduatoria provvisoria degli affitti

Sul sito del Comune di Montevarchi è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, ai sensi della legge 431/98 per l’anno 2019 nonché l’elenco provvisorio degli esclusi.

L’obiettivo del contributo è proprio quello di sostenere le famiglie a basso reddito o con la presenza di componenti invalidi, al pagamento dell’affitto per tentare di scongiurare ipotesi di morosità o di sfratti.

Entrambi gli elenchi sono consultabili nella sezione “Bandi e concorsi – bandi emessi – procedura in corso” alla voce “Bando unico per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2019 – Graduatoria provvisoria”.

La graduatoria provvisoria degli ammessi pubblicata è definita secondo le fasce di reddito e l’ordine decrescente dell’incidenza canone /ISE.

Un secondo elenco pubblicati nella stessa pagina si riferisce invece alle domande escluse dal benefico per insufficienza o non validità di documentazione ovvero non ammesse per i valori ISE ed ISEE superiori a quelli previsti dal bando. In tutto si contano 23 domande escluse a fronte invece di 102 domande ammesse al beneficio.

Per tutelare il diritto alla privacy, nella graduatoria degli ammessi e nell’elenco degli esclusi non sono riportati i nominativi dei partecipanti ma esclusivamente il numero di protocollo attribuito a ciascuna domanda e comunicato ai richiedenti.

Avverso tali graduatorie provvisorie è possibile presentare ricorso, utilizzando l’apposito modulo (D-ricorso) inserito nella pagina di pubblicazione della graduatoria, entro e non oltre sabato 12 ottobre 2019 purché le motivazioni attengano a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data di pubblicazione del bando.

L’istanza di ricorso può essere consegnata allo Sportello Protocollo dell’Urban Center InComune, in via dei Mille n.7 (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30), oppure può essere inviata per posta (NON fa fede la data di spedizione) all’indirizzo: Ufficio Casa del Comune di Montevarchi, presso l’ Urban Center InComune, Via dei Mille n.7, 52025 Montevarchi (AR).