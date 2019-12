Natale a Cortona, secondo fine settimana

Secondo fine settimana della rassegna «Natale a Cortona», la serie di eventi dedicati al Natale che fino al 6 gennaio saranno ospitati nel comune capoluogo e nei principali paesi del territorio. Il programma è promosso dal comune di Cortona, Cortona sviluppo, insieme con Confcommercio, Cortona vini, Strada dei vini, Fondazione Nicodemo Settembrini, Banca Popolare di Cortona e Mb elettronica.

Ricco il cartellone anche nel prossimo fine settimana, che inizierà a Camucia, nel pomeriggio di sabato 14, con gli eventi itineranti, gli zampognari e la presenza dell’asinello con Babbo Natale. Le iniziative si svolgeranno, in particolare, in piazza Pertini, zona Coop, e in via Lauretana.

A Cortona, sabato 14, alle ore 17.30, nella chiesa di San Domenico, concerto di Natale, organizzato dalla Corale Quinte di donne, dal Gruppo corale Santa Cecilia e dalla Corale polifonica Laurentiana.

Domenica 15, a Cortona, con inizio alle 16, il programma prevede l’esibizione del Gruppo storico di Cortona, la presenza degli artisti di strada, le poesie e i canti recitati dai ragazzi delle scuole, gli artigiani in piazza e il concerto di Santa Cecilia della Società filarmonica cortonese, ospitato alle 18 nella chiesa di San Domenico.

Nell’occasione, via Dardano, una delle principali strade di accesso al centro storico, sarà chiusa al traffico e ospiterà una serie di eventi itineranti, organizzati in collaborazione con i commercianti e gli abitanti della zona.

La novità di questa edizione è rappresentata dalla presenza delle neve artificiale, che imbiancherà piazza della Repubblica dalle 17 in poi.

Nell’occasione, come ogni fine settimana, saranno visitabili la casa di babbo Natale, in via Nazionale, la capanna della Natività in vicolo Buio (via Nazionale) e i mercatini di Natale in piazza Signorelli.