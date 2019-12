Natale nelle Rsa: le iniziative di Koinè

Entrano nel vivo le iniziative Koinè nelle residenze per anziani. Nei giorni scorse le prime feste festa in quelle del Pionta e Pescaiola ad Arezzo e nella Asp di Montevarchi. Feste iniziate già il 7 dicembre e organizzate in collaborazione con la Usl ad Arezzo e con la Asp e il Comune a Montevarchi. Nella Rsa Boschi di Subbiano, il Natale è iniziato già alla fine di novembre con letture, incontri con i bambini del nido Palazzeschi, visita ai mercatini tirolesi ad Arezzo. Feste in corso anche nella Rsa di Villa Fiorita. Sabato scorso Festa di Natale con coro Gospel e domenica iniziativa curata del gruppo Smom di Arezzo presso la chiesa del sacro Cuore in piazza Giotto.

I prossimi appuntamenti.

Rsa Pescaiola: sabato 21 alle ore 15 messa celebrata da Monsignor Dallara e con le voci del Coro di Viciomaggio. Subito dopo la musica di Matteo Panico e il buffet. La giornata si concluderà con la distribuzione, da parte dei Babbo Natale, dei doni agli ospiti della struttura.

Rsa Pionta: giovedì 19 dicembre uscita all’UCI Cinemas con alcuni ospiti: il giorno di Natale pranzo e iniziative con ospiti, parenti e personale; giovedì 2 gennaio tombolata della Befana.

Rsa Villa Fiorita: oggi uscita per visita a Show Gardenel e il 3 gennaio tombolata della Befana.

Rsa Boschi: Oggi santa Messa e quini iniziative fino al 21 dicembre con la Festa degli auguri e con il coro Banchetti.

Asp Montevarchi: giovedì 19 dicembre pranzo con i familiari; lunedì 23 Santa Messa; martedì 24 scambio di auguri e doni con i “Babbi Natale” della Misericordia di Montevarchi; venerdì 3 gennaio tombola della Befana in collaborazione con i soci Coop e quindi merenda con la Befana della Misericordia di Montevarchi.