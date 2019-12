Nell’ultima gara del 2019 l’Arezzo Calcio Femminile pareggia 1-1 contro la Pistoiese

Alla rete, nuovamente stupenda, di Paganini

risponde nella ripresa Pompignoli che riacciuffa il risultato e nel

finale prova anche a ribaltare la gara ma trova davanti a sé delle

grandi risposte da parte di Antonelli

Pistoiese – Arezzo. A Pistoia è andata in scena per la nona giornata

del Campionato Nazionale di Serie C la gara fra la Pistoiese e l’ACF

Arezzo. Mister Paduano, vista l’assenza di Carleschi, ripropone Orsi e

Razzoli come difensori centrali, affidandosi in porta ad Antonelli,

mentre Mencucci e Cartarasa mantengono il ruolo di terzini; in mezzo

al campo si torna a due con Baracchi e Arzedi mentre in avanti, per

cercare di rifinire le giocate di Paganini, Verdi viene riproposta

dietro al centroavanti aretino, senza dimenticare il lavoro sulle

fasce di Mazzini e Gwiazdowska. La gara inizia subito su buoni ritmi:

nonostante il campo pesante, le ragazze amaranto riescono spesso a far

girare il pallone con velocità alla ricerca degli esterni offensivi.

La prima occasione arriva proprio da una giocata tipica dell’Arezzo

con Verdi, che arriva al cambio di gioco verso Gwiazdowska ma

l’esterno non riesce a battere a rete.

La risposta della Pistoiese arriva con le conclusioni da fuori area provate da Martinelli e

Baroni, ma è sempre l’Arezzo la squadra più pericolosa in campo,

questa volta con Orsi che da dentro l’area piccola raccoglie un corner

di Paganini e prova a battere a rete ma la retroguardia avversaria

riesce a salvare sulla linea di porta. Nel momento di maggior spinta

da parte della formazione di casa, l’Arezzo passa in vantaggio (37’):

Paganini raccoglie un cross dalla destra, lo lascia rimbalzare e poi,

al volo di sinistro, batte Italiano con la palla che s’infila sotto la

traversa. La prima frazione di gioco si chiude con l’Arezzo in avanti,

non solo nel risultato, ma soprattutto nel gioco: la formazione

aretina con un pressing costante e un baricentro sempre alto riesce a

non far attaccare la Pistoiese. Nella ripresa la squadra allenata da

Nicoli alza il ritmo: nei primi minuti Pompignoli e Mannucci mettono

in difficoltà la retroguardia aretina con Antonelli protagonista di

alcune ottime parate. Al 78’ pareggia la squadra di casa: punizione

calciata dalla destra, il pallone arriva in area a Pompignoli che, di

prima, calcia in porta e trova il pareggio. Nel finale è ancora la

Pistoiese pericolosa con Bonacchi ma è nuovamente strepitosa Antonelli

a salvare il risultato.

L’Arezzo con questo pareggio raggiunge quota sette punti in

classifica, a parimerito con Bologna e Grifone GialloVerde. Proprio

quest’ultima sarà il primo avversario del 2020 per la squadra

amaranto, nella gara che chiuderà il girone d’andata.

TABELLINO

Pistoiese – ACF Arezzo = 1-1

Marcatori: 37’ Paganini (Ar) 78’ Pompignoli (Pis)

Pistoiese: Italiano, Franchi (60’ Giorgetti), Bedini, Buratti, Baroni,

Bonacchi, Valoriani, Mannucci, Pompignoli, Diamanti, Martinelli (75’

Nesci). A disposizione: Taschini, Giusti, Meropolini, Nigro, Vettori.

Allenatore: Nicoli

A.C.F. Arezzo: Antonelli, Mencucci, Orsi, Razzoli, Cartarasa,

Baracchi, Arzedi, Verdi, Gwiazdowska (57’ Pesci), Mazzini (83’

Casini), Paganini. A disposizione: Ruotolo, Gonzi, Corazza.

Allenatore: Paduano