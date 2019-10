Nuova agenzia e nuovo logo: per i 20 anni Nuove Acque si rifà il look

E’ stata presentata ufficialmente oggi la nuova agenzia territoriale aretina di Nuove Acque alla presenza dei vertici aziendali, Paolo Nannini (Presidente) e Francesca Menabuoni (Amministratore Delegato), e dell’Assessore all’ambiente del Comune di Arezzo, Marco Sacchetti. Gli uffici, già operativi da qualche settimana, si trovano in via Monte Falco 80 nei locali precedentemente occupati da un istituto di credito e vanno a sostituire la vecchia sede di via Monte Cervino.

Grazie ai locali più ampi e a sei sportelli aperti al pubblico, gli operatori di Nuove Acque risponderanno in maniera rapida e efficiente alle diverse esigenze e necessità dei cittadini: pagamento bollette (anche mediante cassa automatica), nuovi allacciamenti, cambi di residenza e intestazione contratti, chiarimenti e informazioni, prenotazione sopralluoghi, eccetera. Per snellire i tempi di attesa, inoltre, all’ingresso è stata allestita una reception da dove si potranno gestire le pratiche che non comportano il coinvolgimento dell’operatore allo sportello e, all’occorrenza, indirizzare il pubblico a quello più adatto stampando direttamente il “numerino” dal totem.

Ciò che sarà a disposizione degli utenti non sarà solo una miglior fruibilità dei servizi “allo sportello” ma – ed è questa una ulteriore grande novità – un look completamente rinnovato: in occasione dei vent’anni di attività del gestore del servizio idrico della provincia di Arezzo e parte della provincia di Siena, l’agenzia è stata personalizzata con nuovissimo logo aziendale, rinnovato e svelato d svelato oggi per la prima volta nel corso dell’inaugurazione.

“Siamo arrivati a un traguardo importante e per celebrarlo abbiamo voluto offrire al nostro pubblico di Arezzo una nuova agenzia, più ampia e più fruibile” – ha dichiarato Paolo Nannini, Presidente di Nuove Acque. “Per celebrare al meglio questi 20 anni ci siamo rifatti il trucco e abbiamo rinnovato il logo che ormai tutti i nostri clienti hanno imparato a conoscere: rimangono gli elementi distintivi della nostra storia ma in una veste rinnovata, più moderna e più fresca, in una parola, più nuova, come del resto è scritto nel nostro nome”.

Il restyling del logo e l’apertura dell’agenzia si inseriscono in un programma di iniziative aperte al pubblico che avranno luogo tra ottobre e la fine del 2019 per celebrare e festeggiare questo importante traguardo dei due decenni di attività realizzate da una società sempre più vicina e identificata al territorio in cui opera. Insieme a diversi partner con cui Nuove Acque ha “viaggiato” in questi anni, è stato ideato un calendario di eventi, che punta a valorizzare i progressi fatti nella gestione del servizio idrico integrato, tra Arezzo e Siena, tra il Tevere e l’Arno, tra le case e le scuole, tra le piccole imprese e le grandi aziende, sempre nel massimo rispetto dell’ecosistema che ci circonda. Il programma completo sarà consultabile fra pochi giorni sul sito di Nuove Acque.

Altre iniziative legate ai 20 anni della società saranno organizzate anche nella primavera del 2020.

“A nome dell’Amministrazione comunale di Arezzo” – ha aggiunto l’Assessore Marco Sacchetti – “esprimo la mia soddisfazione per l’apertura della nuova sede dell’Agenzia territoriale di Arezzo, sede, che potrà contribuire ad un ulteriore miglioramento dei servizi erogati. Questa nuova apertura cade poi in una ricorrenza molto speciale per Nuove Acque: il ventesimo anno di attività sul nostro territorio. Il giudizio complessivo che posso esprimere su questi venti anni di attività di Nuove Acque è senz’altro positivo. Per il prossimo futuro mi aspetto che sia dato effettivo corso agli investimenti sul sistema acquedottistico e su quello fognario previsti sul nostro territorio”.