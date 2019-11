Nuova stagione per la robotica ortopedica alla Fratta. L’equipe è composta da Marco Mocchi, Roberto Redi e Pasquale Guastafierro

Ha ripreso a pieno ritmo l’attività di Robotica Ortopedica all’ospedale della Fratta grazie alla sinergia tra alcuni professionisti e alla volontà dell’Azienda di investire e rafforzare i servizi al cittadino.

Le sedute di robotica sono effettuate da Marco Mocchi (direttore della Chirurgia Protesica dell’ospedale della Fratta), Roberto Redi (direttore dell’Ortopedia d Arezzo) e Pasquale Guastafierro.

“E’ il chirurgo a valutare caso per caso se sottoporre il paziente ad un intervento di robotica oppure no – spiega Redi – Abbiamo costituito un’equipe, che si divide tra Arezzo e la Fratta, per ottimizzare al massimo le attività e per garantire in entrambi i centri prestazioni di livello. All’ospedale della Valdichiana abbiamo il robot Mako, uno dei migliori, e noi tre dell’equipe abbiamo frequentato il corso e ottenuto la certificazione per l’utilizzo del robot. Crediamo che la Fratta possa tornare a fare numeri importanti con la robotica, riducendo i tempi di attesa per i nostri cittadini. Questa è una delle priorità dell’Azienda e del nostro lavoro”.

“L’esecuzione dell’intervento di sostituzione protesica del ginocchio o dell’anca sotto guida robotica permette di ottenere una perfetta aderenza tra il gesto chirurgico programmato e quello eseguito in vivo, in modo da eliminare o ridurre, a margini perfettamente tollerabili, i possibili scostamenti dal programmato – spiega Mocchi – E’ una tecnica innovativa e di recente introduzione, che ha riconosciuto un notevole interesse scientifico nel mondo, con progressiva diffusione in ogni area geografica sia nel Nord America che nel continente europeo. Le prime osservazioni scientifiche hanno dimostrato un precoce recupero funzionale, sia in termini di riduzione delle giornate di degenza che in termini di progressione del recupero funzionale. L’accuratezza del gesto chirurgico riveste un ruolo basilare nel garantire un risultato ottimale, per questo la possibilità delle moderne tecniche robotiche ci aiuta nel rendere l’atto chirurgico meglio controllato e controllabile”.

I cittadini che volessero informazioni sugli interventi di Robotica all’ospedale della Fratta, possono contattare i numeri 0575 255 302 oppure 0575 255 340 dal lunedì al venerdì (h 8-16) e il sabato (h 8 – 13).