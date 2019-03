Nuove Acque di Sansepolcro: in arrivo lo sportello automatico per il pagamento delle fatture

All’agenzia Nuove Acque di Sansepolcro è in arrivo uno sportello automatico per il pagamento delle fatture. La nuova cassa verràinstallata nei prossimi mesi. Per procedere con i necessari lavori di adeguamento, l’agenzia rimarrà chiusa venerdì 29 marzo, martedì 2 e mercoledì 3 aprile. Contestualmente, verrà anche eseguito un intervento di riqualificazione.

Al fine di limitare al massimo i disagi per la clientela è stata prevista un’apertura straordinaria per giovedì 4 aprile dalle 8.30 alle 12.30, salvo imprevisti almomento non valutabili.

Le Agenzie di Arezzo, Sinalunga, Bibbiena e Camucia saranno regolarmente funzionanti secondo i rispettivi orari di apertura consultabili sul sito www.nuoveacque.it.

Si ricorda che per ogni informazione è comunque possibile contattare il numero verde 800.391739 da telefono fisso gratuito, 199.138081 da cellulare (servizio a pagamento secondo il profilo tariffario del proprio gestore) mentre per guasti e urgenze è attivo il numero 800.191919 gratuito e attivo 24h/24h. La cassa automatica rappresenta un’ulteriore iniziativa per l’ottimizzazione del servizio alla clientela da parte di Nuove Acque. Sarà così possibile pagare senza alcun costo aggiuntivo le fatture in contanti o utilizzando Bancomat e carta di credito, evitando eventuali file allo sportello tradizionale.