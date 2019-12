Nuove Acque: lavori di manutenzione a Foiano della Chiana

Nuove Acque rende noto che venerdì prossimo 20 dicembre è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica del comune di Foiano della Chiana.

Tra le 14.00 e le 15.30, sarà necessario interrompere l’erogazione in via del Duca, via Burrone e via di Voltura.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità, che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva.