Nuove Acque: lavori di manutenzione alla rete idrica di Foiano della Chiana mercoledì 30 ottobre

Arezzo, 28 ottobre 2019 – Nuove Acque rende noto che mercoledì 30 ottobre è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Foiano della Chiana.

Dalle 9.00 alle 13.00 sarà necessario interrompere l’erogazione di acqua in via Telle, loc. Quarata, via S. Piero, via Cociano,via Piana, via Poggi Grassi, via Poggiarello, via Cisternella, piazza 8 Marzo, via A. Grandi, via Novellare, via Querciola, via di Lucignano e loc. La Pace .

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee fuoriuscite di acqua torbida, che potranno protrarsi alla giornata successiva.