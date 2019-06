Nuove Acque: ricerca perdite ad Arezzo nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno     

Nuove Acque ha programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Arezzo nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno, quando verrà eseguita un’attività di ricerca perdite, volta al controllo e al contenimento delle perdite in rete.

Tra le 23 di giovedì 13 e le 6.00 di venerdì 14 giugno, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via V. Veneto, via Isonzo, via Piave, via Trasimeno, via Montegrappa, via N. Sauro, via E. Vezzosi, via Libia, via Adige, via Tanaro, via Tagliamento, via Provenza, via Arno, via Avignone, via Rismondo, via F. Filzi, via L. Alberti, via Masaccio, via Guelfa, via Curtatone, viale Cittadini, viale Maginardo, via Baldaccio d’Anghiari, via F. Lippi, via Alpe della Luna, via Monte Falco, via Monte Cervino, via Monte Bianco, via Monte Falterona, via B. Varchi, via Duomo Vecchio.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare temporanei casi di torbidità.