Nuove Acque: tecnici al lavoro a Monte San Savino mercoledì 27 marzo   

Arezzo, 25 marzo 2019 – Nuove Acque rende noto che mercoledì prossimo 27 marzo è stato programmato un intervento di manutenzione nel comune di Monte San Savino.

Tra le 9.00 e le 15.30, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Costa delle Fonti, via Aretina, via della Stazione, via Fiorentina, via Michelangelo, via Pescopagano, via Lioni, via Monteforte Irpino, via Corniolo, via Bugiana, via Salvo d’Acquisto, loc. Pescaia, via Macine, via XXVV Aprile, via Granaio, via Costituzione, via 2 Giugno, via del Giardinello, via di Santa Cristina, strada delle Prata, loc. Griccena, via A. Ficai e via Don Milani.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità, che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva.

In caso di condizioni metereologiche avverse, l’intervento verrà posticipato a giovedì 28 marzo con gli stessi orari.