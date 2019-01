Nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti di Arezzo: ecco il video tutorial di Sei Toscana per un corretto utilizzo

E’ online il video tutorial di Sei Toscana sul corretto utilizzo dei contenitori di raccolta dei rifiuti modello “Easy” a servizio del comune di Arezzo.

Il video, caricato sul sito internet del Gestore (www.seitoscana.it/video) sul suo canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCUPqWvmFvwnaI-OIR6h4Eig) e nelle pagine Facebook di Sei Toscana (Sei Toscana-SEI X NOI) e del Comune di Arezzo, spiega in modo chiaro e semplice come devono essere utilizzati questi nuovi contenitori, dando ai cittadini tutte le informazioni utili per conferire in modo corretto i propri rifiuti.

Nel tutorial vengono così passate in rassegna le modalità, e i consigli da seguire, per conferire correttamente l’organico, il multimateriale (imballaggi in alluminio, plastica, tetrapak e vetro), carta e cartone e indifferenziato. Proprio per la frazione non riciclabile, il video mostra il sistema di bloccaggio e sbloccaggio dei nuovi contenitori modello “Easy”, spiegando chiaramente al cittadino come utilizzarli in modo corretto.

Sul sito internet di Sei Toscana e sui suoi canali social (Youtube e Facebook) sono visualizzabili anche altri video tutorial sul corretto utilizzo delle attrezzature ad accesso controllato che il Gestore, in accordo con le Amministrazioni comunali e Ato Toscana Sud, sta sperimentando già da alcuni mesi su diversi Comuni del territorio servito.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 e www.seitoscana.it.