Nuovo orario dell’ufficio incomune di Levane

Da questa settimana l’Ufficio incomune di Levane di via Leona 114 aprirà al pubblico 2 volte la settimana. In questa prima fase, oltre alla giornata del mercoledì, l’ufficio aprirà anche il venerdì mattina sempre in orario dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Ricordiamo che presso lo sportello oltre alle normali pratiche che vengono svolte ogni giorno all’Ufficio incomune presso l’Urban Center del capoluogo, sarà possibile anche effettuare le pratiche riguardanti i servizi demografici, come la carta di identità elettronica, la certificazione anagrafica e di stato civile, le richieste di residenza.

Nel sito internet del comune www.comune.montevarchi.ar.it nella parte relativa ai servizi online è dunque possibile ora prenotare direttamente l’orario per effettuare la carta di identità elettronica allo sportello di Levane anche per la giornata del venerdì mattina.

Resta invariata invece l’apertura dello sportello del Cup gestito dall’azienda sanitaria aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00.

