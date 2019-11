OA, porchetta per tutti i tifosi prima della partita con il Novara

Sarà un duro fine settimana per i tifosi amaranto senza l’Arezzo in campo. Per riprendersi dallo shock e arrivare carichi sugli spalti per la partita di lunedì sera con il Novara, Orgoglio Amaranto organizza la merenda cena a base di panini con la porchetta, birra, vino e caffè.

Lo stand sarà allestito lunedì 25 novembre dalle 18,45 all’inizio di viale Gramsci nei pressi della biglietteria.

Tutti i tifosi sono invitati a partecipare, per condividere la passione per il Cavallino Rampante e sostenere gli impegni societari di Orgoglio Amaranto.

Il comitato invita, coloro che fossero disponibili, a dare una mano nelle ore di apertura dello stand. Per dare la propria adesione è possibile informare il direttivo scrivendo alla pagina Facebook di Orgoglio Amaranto oppure telefonando al numero 333 3911664.