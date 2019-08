Outdoor Casentino Festival: un festival delle attività all’aperto che unisce il Casentino

Slow, ecologico, emozionante, unico. Questo è il primo festival casentinese dedicato alle attività che si fanno all’aria aperta. Outdoor Casentino Festival è la prima prova di un grande progetto che unisce tutta la vallata, e mette insieme otto tra associazioni e cooperative di professionisti di varie discipline, otto proposte tra escursioni, trek urbano, e-bike, tiro con l’arco, arrampicata, parco avventura e pesca sportiva, due comuni ( Bibbiena e Pratovecchio-Stia), una fondazione (CR Firenze).

Domenica 18 Agosto il Casentino si unirà all’insegna delle attività outdoor promosse da “Casentino Outdoor”. Questa realtà nasce come progetto di rete tra alcuni operatori economici e associazioni che operano in Casentino.

L’obiettivo condiviso è quello di dare una risposta univoca a chi sceglie questo territorio come meta ideale per svolgere attività all’aria aperta.

L’offerta è molto variegata, passando dal trekking a piedi e a cavallo, alla MTB, all’E-bike, all’attività di pesca, al tiro con l’arco, al parco avventura e all’arrampicata.

Le attività sono svolte da personale altamente qualificato: guide ambientali escursionistiche, accompagnatori MTB, guide equestri, istruttori per parchi acrobatici in altezza e professionisti delle varie discipline che sapranno soddisfare al meglio le aspettative di chi sceglierà il Casentino per un’autentica esperienza outdoor.

Per valorizzare questa esperienza – nata nel contesto del progetto “Binario0” – e con il patrocinio dei comuni di Bibbiena e Pratovecchio-Stia, è stata scelta la data del 18 Agosto per promuovere una vera e propria maratona delle attività all’aria aperta adatte a tutti, bambini, famiglie o giovani in cerca di avventura.

Con partenze da Stia e Bibbiena si terranno percorsi di SOFT TREK – Trek urbano con prove di attività outdoor, HARD TREK con la scoperta de “Il Lago Degli Idoli” a Due Secoli Dalla Scoperta, SOFT BIKE – Tra borghi e castelli in E-Bike, HARD BIKE – L’Alto Casentino in E-Bike. Da Bibbiena alle pendici del monte Falterona, Prova di Arrampicata in parete, Prova di Tiro con l’Arco, Prova di Parco Avventura, Prova di Pesca Sportiva.

La giornata si concluderà presso il Camping Falterona – Montalto(Pratovecchio-Stia) dove si terrà un momento conviviale.

L’Assessore al Turismo di Bibbiena Francesca Nassini commenta: “Una prova generale significativa per il Casentino che, nel futuro, dovrà investire sempre di più su questo tipo di turismo e di proposte turistiche. Fare rete su questo fronte appare oggi una necessità. E’ importante notare che questo fermento, nato nel contesto di Binario0, rappresenta una grande prova di un Casentino che sta tracciando la strada verso una promozione integrata dell’offerta turistica”.

Il Vice Sindaco del Comune di Pratovecchio-Stia Michele Ausilio commenta: “Molto soddisfatto di questo programma perché rientra pienamente nelle strategie di promozione turistica che il Comune sta portando avanti anche di concerto con le altre realtà del territorio. Ritengo che puntare su questo tipo di attività, sullo sport come veicolo di promozione turistica porterà fortuna al Casentino. Lo testiamo noi ogni anno con le attività quali la Straccabike, o il trail del Falterona; a breve, con i pescatori, attiveremo una zona no-killer per la pesca sportiva che ha un seguito interessante. Tutti percorsi virtuosi che se, messi insieme in un’unica proposta come quella del Festival, potranno avere una risonanza significativa”.