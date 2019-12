Oxfam: “l’episodio razzista in via Piave è espressione di un’inaccettabile clima di odio”

Oxfam condanna con forza l’inaccettabile episodio razzista che si è verificato stamani in via Piave ad Arezzo, con la comparsa di volantini xenofobi indirizzati presumibilmente alla comunità straniera che vive qui o frequenta la zona. Un quartiere dove l’organizzazione umanitaria ha la sua sede in città, uno shop dedicato al commercio. equo e soldale e gestisce – grazie alla partnership con la Diaconia Valdese – il Community Center, che ogni giorno offre un aiuto concreto a tante famiglie straniere e italiane in difficoltà, che necessitano di informazioni e orientamento perché hanno perso il lavoro o hanno difficoltà ad accedere ai servizi sociali ed educativi offerti dal territorio.

“Il gravissimo episodio di stamani è il sintomo in un crescente clima di odio e intolleranza nelle nostre città, che deve essere respinto al mittente in modo coeso e senza tentennamenti da cittadini e istituzioni – ha detto Alessandro Bechini, direttore dei Programmi in Italia di Oxfam – Da tanti anni ci occupiamo dell’accoglienza di migranti e di percorsi di integrazione positiva con la comunità straniera ad Arezzo.

Un impegno che ogni giorno rivolgiamo ai tanti che rischiano di rimanere ai margini, in un quartiere come Saione, a forte presenza multi-etnica, dove parole di tolleranza e inclusione oggi più che mai devono ispirare un modello di convivenza e integrazione positivo. Per questo oltre a ringraziare i cittadini che per primi hanno denunciato l’accaduto alle autorità, continueremo con ancora più forza il nostro lavoro”.