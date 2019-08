Partirà venerdì  23 agosto 2019 la vendita dei biglietti per la Giostra del Saracino di settembre

Avrà inizio venerdì 23 agosto alle ore 8.00, la vendita dei biglietti per la 139esima edizione della Giostra del Saracino, in programma domenica 1 settembre alle 17.00, e della Prova Generale di venerdì 30 agosto ore 21.30. I biglietti saranno disponibili nella biglietteria posta sotto le Logge Vasari tranne che nelle giornate di venerdì 30 agosto e domenica 1 settembre (Prova Generale e Giostra del Saracino) nelle quali la biglietteria tornerà in via Bicchieraia, 32 (piano terra Teatro Pietro Aretino). Di seguito giorni e orari di apertura:

BIGLIETTERIA LOGGE VASARI, 13

Venerd ì 23 Agosto dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 18. ACQUISTABILI MAX 4 BIGLIETTI A PERSONA

Da sabato 24 a Giovedì 29 Agosto dalle 16 alle 19

Sabato 31 Agosto dalle 15 alle 18

BIGLIETTERIA VIA BICCHIERAIA, 32 (PIANO TERRA TEATRO PIETRO ARETINO)

Venerdì 30 Agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 22.30

Domenica 1 Settembre dalle 9.30 alle 18.30

Da sabato 24 agosto sarà attivo anche l’acquisto online collegandosi al seguente link: https://giostradelsaracino.ticka.it

Ricordiamo che per i bambini fino a 4 anni l’ingresso sarà gratuito, purché assistano alla Giostra seduti in braccio ad un adulto. Da 5 a 14 anni e sopra i 70 anni è invece prevista la riduzione di 10 euro rispetto all’intero per ogni tribuna.

Il prezzo per assistere alla Prova Generale in programma venerdì 30 agosto, invece, è di 7 euro per la tribuna A, di 5 euro per le tribune B e C e di 2 euro per le postazioni in piedi. Non sono previste riduzioni. È invece previsto anche per la Prova Generale l’ingresso gratuito per i bambini fino a 4 anni purché assistano alla manifestazione in braccio ad un adulto. Vista la natura della manifestazione non è consentito l’accesso con animali domestici di nessuna taglia sia per la Giostra di domenica 1 settembre, sia per la Prova Generale di venerdì 30 agosto.

TRIBUNA A POLTRONCINE

Settore Lancia d’Oro, 100 euro

Settore Centrale, 70 euro

Settore Fontana, 60 euro

TRIBUNA A

Centrale, 60 euro

Laterale Buratto, 50 euro

Laterale Fontana, 40 euro

TRIBUNA B

Primo settore, 50 euro

Secondo settore, 40 euro

TRIBUNA C

Posto unico, 30 euro

POSTI IN PIEDI

Interi, 10 euro / Ridotti, 6 euro