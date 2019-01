“Patto di amicizia” tra Castiglion Fiorentino e la contea di Palm Beach

Sottoscritto, ieri in comune, un “Patto di amicizia” tra l’istituto comprensivo castiglionese e il consiglio di direzione del Distretto Scolastico della Contea di Palm Beach, Florida

Palm Beach e Castiglion Fiorentino più vicini grazie alla firma del “Patto di Amicizia” tra l’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino e la direzione del Distretto Scolastico della Contea di Palm Beach, Florida. La firma del “protocollo di amicizia” è avvenuta ieri sera nella sala San Michele alla presenza del sindaco Mario Agnelli, dell’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi, del Vice Sindaco, Giovanni Turchi, e dell’assessore all’Istruzione, Silvia Del Giudice.

Ha preso il via, così, il percorso affinché le due scuole diventino “sorelle”. “In un primo momento lo diventeremo a livello epistolare. Ringrazio il consiglio per aver dato il mandato all’Istituto per tessere quel rapporto costruttivo per rendere le nostre scuole sorelle” afferma la Preside Giovanna Fabianelli. “Scuole Sorelle” al fine di promuovere la comprensione reciproca e la consapevolezza culturale tra studenti, docenti, dirigenti e staff dei due paesi. “Tutti imparano la lingua inglese universalmente conosciuta, orgogliosi che questa volta degli studenti vogliano imparare la cultura e la lingua italiana” sostiene l’assessore Del Giudice.

Nella Contea di Palm Beach ci sono 165 scuole per 185 mila studenti e ad oggi ai 500 ragazzi che hanno deciso d’intraprendere questo percorso di conoscenza se ne stanno aggiungendo altri.

“Al pari di altre occasioni, Castiglion Fiorentino è bene lieta di ospitare ed intraprendere amicizie con altri popoli. Conoscere è un’opportunità importante per la formazione delle nuove generazioni” dichiara l’assessore Lachi.

Prima dell’incontro istituzionale Frank Bertini, presidente del consiglio del distretto scolastico della contea di Palm Beach insieme alla moglie e agli amici italo-americani hanno visitato il Sistema Museale Castiglionese.

“Castiglion Fiorentino è ricco di storia e tradizioni secolari. Una bellissima Città con la quale instaureremo un proficuo rapporto di collaborazione” asserisce Frank Barbieri, del consiglio di direzione del Distretto Scolastico della Contea di Palm Beach.

“Con la firma di questo memorandum abbiamo iniziato l’anno nel modo migliore. Il nostro territorio è un terreno fertile per iniziative di questo genere. Con il gemellaggio tra le scuole di Castiglion Fiorentino e Palm Beach in Florida sottoscritto ieri, si apre una nuova era, dove la tecnologia permetterà di abbattere le distanze e farà reciprocamente crescere e migliorare i nostri ragazzi. Castiglioni guarda al futuro” conclude il sindaco Mario Agnelli.